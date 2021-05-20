【视频】北极： 俄罗斯建超现代军事基地应对北约

在北极理事会部长级会议在冰岛首都雷克雅未克举行之际，法国电视France24聚焦俄罗斯在北极建成的一个超现代化军事基地："北极特雷福尔"军事基地。这一建址在前苏联遗址废墟上的基地，配备超现代化装备，能够自给自足、独立支撑一年半，俄军将领将之比作一个建在北极的“太空站”。

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随着北极冰川融化导致通航迅速发展，以及极地蕴藏丰富的石油天然气资源，北极日益成为全球重要的战略地区，俄罗斯与美国等多国在此的利益争夺冲突增强。莫斯科试图宣称其在北极的影响力，这座位于极地最深处军事基地的建成旨在应对北约在该地区的争夺。

基地由一个三叶草形状的建筑群组成,，建筑体上画着俄罗斯国旗的白、蓝、红三色, 占地14000多平方米，能够自己自足独立支撑一年多。

基地配备有一个发电中心、设有医院、健身房、电影院、桑拿浴室和教堂等设施。可供约150名军人在当地温度可达零下42度的恶劣天气下连续运行一年半。负责该基地的俄罗斯北方舰队司令伊戈尔·丘尔金将军表示, 基地就像一个空间站，唯一的区别不是在轨道上，而是在北极无人区中。

俄罗斯即将接任下届北极理事会轮值主席国，任期两年。

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