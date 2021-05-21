【视频】加沙：冲突持续11天后 巴以在埃及斡旋下停火

2021年5月21日星期五，巴勒斯坦儿童站在加沙城的废墟上挥舞着绿色的哈马斯及巴勒斯坦国旗庆祝停火。（美联社照片/ Adel Hana）

经历11天的火箭弹攻击和空袭之后, 以色列和哈马斯周五（5月21）开始实施停火。加沙的巴勒斯坦人在停火开始后的凌晨就聚集涌上街头庆祝。但这一由埃及斡旋下达成的停火仍然脆弱：双方都宣布如果对方违反停火就将实施报复。

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停火生效结束了长达11天的流血冲突，周五早间，加沙恢复了安宁平静，空中不再有战机划过，也听不到火箭弹袭击的警报。但哈马斯警告其仍然随时“准备战斗”，要求以色列停止在耶路撒冷的暴力并修复加沙因战火受到的破坏。

美国总统拜登承诺向加沙提供人道援助和协助重建。

停火宣布后，许多巴勒斯坦人从躲避以军空袭的家中走出，涌向加沙街头庆祝，清真寺的喇嘛里欢呼“抵抗（以色列）占领的胜利”。东耶路撒冷地区的居民也加入这一庆祝活动，周五凌晨他们开着汽车在街头鸣响喇叭，汽车上悬挂巴勒斯坦旗帜。

以色列和哈马斯双方都表示如果对方违反停火，将做出报复回应。斡旋此次停火的埃及表示，将向双方各派代表团以监督停火的实施。

开斋节庆祝活动和电台恢复广播

因此从冲突加沙的许多巴勒斯坦人没有在斋月结束时的穆斯林假期庆祝开斋节。周五，周五在整个加沙，组织了推迟的开斋节大餐。在以色列，广播电台原本24小时的新闻和评论广播也已恢复播放流行音乐和民谣。

据巴勒斯坦卫生官员表示，自从5月10日空袭以来，有232名巴勒斯坦死亡，其中包括65名儿童，超过1,900人受伤。以色列表示在加沙至少击毙了160名战斗分子。以方统计，以色列有12人因火箭弹袭击死亡，数百人受伤。

哈马斯将战事形容为在军事上和经济上对以色列的胜利。哈马斯政治部一名成员雷基克（Ezzat el Rechiq）表示：“战斗确实在今天结束，但（以色列总理）和全世界必须知道我们随时准备动员，并将继续提高抵抗能力。”，他告诉路透社，哈马斯的要求还包括保护耶路撒冷的阿克萨清真寺以及停止对东耶路撒冷几个巴勒斯坦家庭的驱逐。他称这是哈马斯要求的“红线”。

国际时政评论专家Armelle Charrier向法国电视France24表示，“哈马斯希望无论如何，停火都必须表现出自己是最大的赢家，尤其是面对巴勒斯坦舆论、对法塔赫及约旦河西岸”。至于以色列方面如何考量，他分析认为一方面是内塔尼亚胡身边人士中有希望接触哈马斯的意愿，同时通过轰炸哈马斯的许多目标、建筑物及地道，一定程度上达到了以色列人的要求，同时在实施打击战略之外，死亡人数的增长也迫使以色列考虑休战。

停火令普通的以色列人感到放心，同时也掺杂着苦涩，特拉维夫一名30岁的工程师伊夫·伊扎耶夫（Eiv Izyaev）说“冲突结束是一件好事，但是不幸的是，我认为直到下一次升级之前，我们没有太多时间。”

分析认为，哈马斯的主要目标之一是将阿巴斯边缘化，而由其来充当耶路撒冷巴勒斯坦人的保护人。

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