国际奥委会副主席称在紧急事态之下也将按时举办奥运会

目前，距离东京奥运会时间仅剩两个月，日本政府现已在东京、爱知、大阪、京都等九都道府县实行紧急事态宣言，从23日开始冲绳也将纳入其中，而协调奥运会准备状况的国际奥委会副主席、国际奥委会协调委员会委员长约翰·科茨21日表示，即使是在日本实行紧急事态宣言的状态下，预定在7月23日举行的东京奥运会将按时开幕。

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科茨在与东京奥运会组委会举行在线会议后的新闻发布会上说：“即使在紧急事态宣言的状态下，我们也已经成功进行了五种测试比赛。科茨指出：保护运动员和日本人安全的所有计划都已到位，这些计划都着眼于在最坏的情况下举行，因此对于在紧急事态宣言下奥运会是否会开幕的问题，我们的答案是绝对的。科茨在5月19日发给奥运相关者的文件中明确写道，国际奥委会主席巴赫将在7月12日访日，而他本人将在6月15日来到日本做最后的协调。

科茨指出：“来自世界卫生组织（WHO）的建议和所有科学建议表明，我们在参赛指南中采取的所有措施足以确保健康和安全的竞赛，因此和是否处于紧急事态宣言之下是完全没有关系的。

目前在包括东京在内的九个都道府县宣布的紧急事态宣言将持续到5月31日，5月23日开始的冲绳县的紧急事态宣言将持续到6月20日，而日本政府对于持续到5月31日的九个都道府县的紧急事态宣言是否延长将在月底决定。