绝密：1958年台海危机 美军力促用核武袭中国保台湾

"五角大楼文件"的作者丹尼尔-埃尔斯伯格（Daniel Ellsberg）在网上发布的机密文件显示，美军制定计划人员在1958年中国炮轰金门时，推动对中国大陆进行核打击，以保护台湾免遭共产党军队入侵。

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据法新社5月22日发自华盛顿的报道 ，中国1958年炮轰金门时，美军将领曾力促对中国军事基地进行核打击。美国规划人员还假设苏联会出手以核武器进行报复。他们认为，有必要为保护台湾，付出这个代价。

根据《纽约时报》首次报道的这份文件，前军事分析家埃尔斯伯格在网上发布了一份关于危机的绝密文件的一部分，该文件在1975年被部分解密。

现年90岁的埃尔斯伯格因1971年向美国媒体泄露五角大楼关于越南战争的绝密研究报告而闻名，该报告被称为“五角大楼文件” （Pentagon Papers）。

埃尔斯伯格告诉《纽时》，他于1970年代初复制了有关台海危机的绝密研究资料，在美中就台湾问题紧张情势升高之际，他决定披露这个绝密文件。

这份绝密文件的作者们写道，如果入侵（台湾）真的发生了，当时的美国参谋长联席会议主席内森-特温宁将军“明确表示，美国将对中国的空军基地使用核武器，以阻止共军的空中拦截行动”。

该文引述特温宁的话说，如果这还不能阻止入侵，那么“除了在中国纵深地区，最远在上海以北进行核打击，别无选择。”

在这个情况下，美国总统德怀特-艾森豪威尔（Dwight D. Eisenhower）决定先依靠常规武器。

1958年的危机在共产党军队停止对台湾控制的岛屿进行炮击后结束，使该地区处于蒋介石的国民党军队控制之下。

中国认为台湾是一个反叛省份，有一天会回归大陆，如果有必要，北京威胁可通过武力强迫台湾与大陆统一。

华盛顿自1979年以来一直承认北京，但与台北保持着关系，是其最重要的军事盟友。

台海局势持续紧张

近几个月来，台湾海峡成为了一个热点：中国空军军机增加了对台湾防空识别区（ADIZ）的入侵，美国也频繁在台湾海峡水域执行“航行自由”任务。

预计美国总统拜登不久后将宣布他的对华战略。要求他明确公开承诺在军事上保卫台湾的呼声越来越高。

美国的一项法律（美国台湾关系法）规定华盛顿有义务在发生冲突时帮助台湾自卫，但是美国几十年来在台湾问题上一直奉行"战略模糊"政策，避免明确说明在什么情况下会导致美国为了台湾进行军事干预。