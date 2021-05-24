华盛顿建议美国人不要前往奥运会的主办国日本

法新社报道，由于新冠疫情风险，美国星期一建议美国国民不要前往今年夏天的奥运会的主办国日本。美国国务院写道：“由于新冠，请不要前往日本旅行。”美国国务院已将其旅行警告提高到最高级别。

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报道指出，几个星期以来，美国国务院一直在更新其旅行警告，以便使其旅行警告与疾病预防控制中心（CDC）的警告保持一致，以便更好地考虑与新冠病毒相关的风险。结果，更多的国家现在被归类为“不要去那里”的4级。

但是对于日本来说，在距离原定于7月23日至8月8日在东京举行的奥运会只有两个月的时间，这一警告显得尤为重要。尤其是，在日本部分地区因第四波新冠疫情而处于紧急状态的情况下，是否继续在日本举行世界级体育竞赛，存在争议，

美国国务院没有立即宣布这一旅行警告决定是否会影响奥运会的筹备以及美国代表团的参与。

华盛顿只是表示，新冠疫情“在日本处于非常高的水平”，相关的限制措施“影响美国国民入境”日本。

美国驻日本大使馆的网站指出，目前美国人进入日本的可能性“非常有限”。

美国驻日本大使馆写道：“出于旅游目的的旅行或者是出于其他大多数理由的短期旅行，不被允许。并且，没有迹象表明，这种情况很快就会改变。免签证旅行被暂停。”