爱尔兰外长：白俄罗斯“空中海盗”行为 必须强力回应

爱尔兰外长指出，白俄罗斯拦截迫降瑞安航班，逮捕机上反对派记者之举是“空中海盗”行为。他强调不能以警告了事，呼吁制裁。欧盟今天召开峰会将讨论此事。

广告 继续浏览后续

爱尔兰外交部长西蒙·柯文尼（Simon Coveney）周一谴责白俄罗斯当局劫持爱尔兰瑞安航空公司飞机，迫降在明斯克以逮捕机上一名反对派人士的做法是国家 "海盗行为"。

西蒙·柯文尼在爱尔兰公共广播电台RTE上说："这实际上是国家认可的空中海盗行为。他补充说，"我们不能允许这一事件发生了，只以警告或强烈的新闻发布作为回应"。他并呼吁进行 "制裁"。

他补充说，"我们不能允许这种事情发生，仅仅以警告或强有力的新闻声明作为回应，而应该进行"制裁"。

西蒙·柯文尼还在推特上表示说：这件事情完全不能接受。这是一个爱尔兰航空公司的航班，机上的乘客是欧盟的公民,在欧盟两个城市之间航行时，被强迫降落在明斯克。欧盟有必要给白俄罗斯一个强力回应。如果欧盟没有行动或犹豫不决，那将被白俄罗斯视为软弱。

一架白俄米格-29战斗机周日拦截了从雅典飞往维尔纽斯的FR49-78航班，该航班载有白俄反对派媒体Nexta的前编辑罗曼-普罗塔塞维奇（Roman Protassevich）。这架客机最终比预定时间晚几小时到达立陶宛，普罗塔塞维奇则在明斯克被捕。

白俄国家电视台保证说，飞机在明斯克降落是由于"炸弹威胁"警报，但结果是假警报，并宣称，普罗塔塞维奇先生只是在这架班机的乘客"再次通过边检和海关"时才"引起了执法机构的注意"。