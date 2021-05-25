继法航等多公司暂停进入白俄领空后 新航也改变飞行路线

瑞安航空公司航班被迫降落在白俄罗斯明斯克停机坪上，可见到机场人员和安全部队2021年5月23日。

继法航荷航汉莎等多家航空公司之后，新加坡航空周二5月25日也宣布暂停进入白俄罗斯领空。新航表示，在瑞安航空的一架航班被劫持以逮捕一名持不同政见者后，新航正在改变飞行路线，避开白俄罗斯。

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新加坡航空公司一位发言人周二告诉法新社："我们正在修改飞往欧洲的航班轨迹，以避免飞越白俄罗斯领空，而且我们将继续密切监测这一情况。

法航，荷航，芬兰航空公司早些时候依照欧盟的建议，宣布暂停飞入白俄罗斯上空。汉莎航空、北欧航空（SAS）和波罗的海航空也在周一做出了同样的决定。欧盟周一通过了针对白俄罗斯卢卡申科政权的新制裁决定。

法航周一晚上在一份声明中宣布，"法航注意到欧洲理事会的结论，因此暂停飞越白俄罗斯领空，直至进一步的通知"，该声明还称，法航会不间断地检测其飞机所服务和飞越范围的地缘政治局势，并严格执行相关规定。

欧盟领导人周一在布鲁塞尔通过了一系列针对亚历山大-卢卡申科政权的新制裁措施。该政权被指控将一架欧洲客机转到明斯克，以逮捕机上的一名持不同政见者，欧盟要求明斯克立即释放这名持不同政见者。

欧盟还宣布向白俄罗斯关闭欧盟空域。伦敦和基辅则将这个前苏联加盟共和国的空域列入黑名单。

据布鲁塞尔的欧洲空中航行安全组织说，每周约有2000多架商业飞机使用白俄罗斯的领空。

白俄罗斯当局称，26岁的反对派记者罗曼-普罗塔塞维奇（Roman Protassevich）和他的伴侣索非亚-萨普加（Sofia Sapega）乘坐瑞安航空公司的波音飞机从雅典飞往维尔纽斯，周日飞机因虚假炸弹威胁而改道飞往明斯克。这名年轻人在机场被捕，现被关押在首都明斯克。

在新的制裁方案通过之前，欧盟已将包括总统亚历山大-卢卡申科在内的88名白俄官员和7个实体列入黑名单。