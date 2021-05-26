叙利亚在政府掌控区举行总统大选， 政府强迫学生投票

叙利亚星期三在政府掌控区举行总统大选， 政府强迫学生投票。大马士革的投票所 上午人山人海。有大学生受访时透露，不去投票的话，「可能遭到学校做考试不及格处理，甚至开除」。

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中央社报道，毫无悬念， 总统阿萨德将赢得第4个任期，巩固权势。反对势力和西方国家则认为，大选只是阻挠谈判结束衝突、让阿塞德无限期掌权的闹剧。半岛电视台（Al Jazeera）报导，阿萨德2014年以近89%得票率连任。

阿萨德星期三在首都大马士革边缘的度玛镇投票，当地2018年前曾是反对势力在首都郊外最后据点。全球化武监督团体禁止化学武器组织（OPCW）2019年证实，政府军为收复当地，2018年曾经使用国际禁止的氯气展开化武攻击。

阿萨德盟友伊朗、俄罗斯、白俄罗斯都派代表团观选。

美国、英国、法国、德国、意大利的外长发表联合声明，强调这场大选不过是骗局，必须让国内流离失所者、难民、流落他乡民众在内的全体叙利亚人，都能够在安全且中立情况下参与，这样的选举才可信赖。

住在大马士革的学生赖拉（Layla）告诉半岛电视台，当局强迫学生去投票，投票所一整个上午人山人海，「如果你不去投票，有些大学会让你考试不及格，甚至开除」。

这是10年前人民起义演变成全面内战以来，叙利亚第2次总统大选。持续的衝突已夺走超过38万8000条人命，战前2300万人口逾半流离失所，超过500万人沦为难民，大部分栖身于邻近国家。