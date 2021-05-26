拜登要求美国情报界加倍努力确定新冠病毒来源

美国总统拜登5月26日通过声明表示，已要求美国情报界加倍努力，收集和分析可能使更接近2019冠状病毒病（COVID-19）来源明确结论的信息，并在90天内向他报告。拜登指出，美国将继续与世界各地志同道合的伙伴一道，敦促中国参与国际调查，并提供所有相关数据和证据。

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拜登在白宫声明中说，“早在2020年初COVID-19出现时，我就曾呼吁美国疾控中心进入中国，了解这个病毒的情况，以便我们能够更有效地应对。我们的检查人员在最初的那几个月里未能前往实地，这将永远妨碍对COVID-19起源展开的任何调查。”他说，“尽管如此，今年3月，在我就任总统后不久，我让我的国家安全顾问责成情报界准备一份关于COVID-19起源的最新分析报告，包括它是源自人类与受感染动物的接触还是来自实验室事故。我在本月早些时候收到了那份报告，并提出了进一步跟进的要求。”

拜登称，“截至今天，美国情报界已经‘围绕两种可能的情景形成共识’，但尚未就这个问题得出明确的结论。这是他们当前的立场：‘虽然情报界有两方面的人倾向于前者，一方面的人倾向于后者---每一方面的信心度都是低度或中度---他们中的大多数人不认为有足够的信息来做出哪一种情景比另一种情景更具可能性的评估’。”他续指，“我现在已要求情报界加倍努力，收集和分析可以使我们更加接近一个明确结论的信息，并在90天后向我报告。”

拜登说，“作为这个报告的一部分，我已经询问了可能需要进一步调查的领域，包括向中国提出的具体问题。我还要求我们的国家实验室和我们政府的其他机构加入到这项工作，以加强情报界的努力。我已经要求情报界让国会充分了解他们的工作。”他表示，“美国还将继续与世界各地志同道合的伙伴合作，敦促中国参与一项全面、透明并以证据为基础的国际调查，并提供所有相关数据和证据。”

此前，白宫发言人普萨基（Jen Psaki）24日表示，美国目前没有足够的信息就新冠病毒的起源作出结论。她说，美国一直在呼吁对病毒起源进行独立的国际调查。美国卫生与公共服务部长贝塞拉（Xavier Becerra）25日在发送给世卫组织年度部长会议的视频中说，美国呼吁对新冠病毒起源开展第二阶段调查，允许国际专家对病毒起源以及“疫情初期情况”进行评估。白宫应对新冠疫情首席医疗顾问福奇(Anthony Fauci)当天亦称，他认为有必要进行更深入的调查。

福奇说，“我们中的许多人觉得这更有可能是自然发生的，但我们不知道百分之百的答案”。他补充说，“因为我们不知道百分之百的起源是什么，所以我们必须寻找并进行调查。”据悉，美国国会中要求对新冠病毒溯源的呼声和调查近日加强。

白宫副发言人卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）则拒绝透露，如果审查发现实验室事故是大流行病的来源，拜登是否会寻求惩罚中国，她强调，白宫不会预先判断审查的结果。她说，“我们现在还不打算探讨这一问题。我们必须通过90天的审查，一旦我们有了90天的审查，我们将能够重新评估”。