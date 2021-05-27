七国集团：最强烈地谴责白俄当局迫降客机逮捕记者

针对白俄罗斯卢卡申科（Alexandre Loukachenko）当局5月23日出动战斗机迫降民航航班，以逮捕独立记者和其女友事件，七国集团外交部长和欧盟外交事务负责人27日发表联合声明。声明指，“我们将加强努力，包括酌情通过进一步的制裁，以促进对白俄罗斯当局的行为负责。”

广告 继续浏览后续

5月23日，爱尔兰瑞安航空公司从希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯的FR4978航班在途径白俄罗斯期间，被卢卡申科当局出动米格-29战斗机迫降在该国首都明斯克国际机场。这架载有大约170人的波音737客机最终于当地时间21时25分飞抵维尔纽斯，比原定到达时间晚了七个小时，但搭乘该航班的白俄罗斯记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）及女友萨帕加（Sofia Sapaga）在重新起飞前被从机上带走拘留。现年26岁的普罗塔塞维奇是白俄罗斯线上媒体NEXTA的联合创始人和前编辑，该媒体平台在去年八月白俄罗斯总统选举之后所爆发的大规模抗议示威期间曾参与组织多场游行活动。白俄罗斯安全部门于去年将普罗塔塞维奇列入“涉嫌恐怖活动人员”名单。

对此，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）24日通过声明表示，对该事件的发生深表关切，支持对于这一“令人不安的事件开展全面、透明和独立调查的呼吁，并敦促所有相关方对调查予以协助”。古特雷斯同时对白俄罗斯在去年八月总统选举后日益恶化的人权状况表示严重关切，敦促白俄罗斯政府充分履行国际人权法所规定的所有义务，包括与言论、集会和结社权相关的义务。联合国人权事务高专办发言人25日还对普罗塔塞维奇遭到卢卡申科当局任意监禁表示强烈谴责，称该起“令人震惊的事件”表明白俄罗斯对记者和民间社会的镇压已进入了更加残酷的新阶段。

联合国人权高专办发言人科尔维尔（Rupert Colville）周二在日内瓦说，白俄罗斯通过军事武力威胁，以任何国际或国内法律程序之外的手段将普罗塔塞维奇从其他国家转移至本国，此举“无异于非常规引渡”，是对国际法的严重违反。他说，此类公然滥用国家权力，对行使受到国际法保护的权利的记者实施逮捕的行为，应该受到最强烈的谴责。科尔维尔呼吁白俄罗斯政府“立即释放”普罗塔塞维奇，他表示，仅仅因为记者批评了政府就对其实施逮捕，不符合言论自由权，违反《公民及政治权利国际公约》。科尔维尔同时强调， 强迫瑞安航空班机转向和降落，造成了机上乘客的恐慌，将他们暴露在不必要的风险之下，侵犯了他们的人权。

此外，七国集团外长和欧盟外交负责人周四在联合声明中写道，“我们，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国七国集团外长以及欧盟高级代表，最强烈地谴责白俄罗斯当局在5月23日强迫他们乘坐的FR4978航班在明斯克降落后，逮捕独立记者普罗塔塞维奇和他的同伴萨帕加这一前所未有的行动。”声明称，“这一行动危及了航班上乘客和机组人员的安全。这也是对民用航空规则的严重攻击。我们所有的国家和我们的公民都依赖于每个国家负责任地采取行动，履行其在《芝加哥公约》下的职责，以便民用飞机能够安全和可靠地运行。我们呼吁国际民用航空组织紧急处理这一对其规则和标准的挑战。”

七国集团和欧盟外长表示，“这一行动也是对媒体自由的严重攻击。我们要求立即无条件释放普罗塔塞维奇，以及在白俄罗斯关押的所有其他记者和政治犯。”声明指，“我们将加强努力，包括酌情通过进一步的制裁，促进对白俄罗斯当局的行动进行问责”。