特鲁多：加拿大支持美国对新冠病毒溯源努力

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）5月27日表示，加拿大支持美国总统拜登（Joe Biden）为确定新冠病毒的来源所做的努力。

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特鲁多周四在渥太华的记者会上说，“我们支持美国和其他国家呼吁更好地了解新冠病毒的起源，这不仅是为了确保问责制，而且也是为了确保我们充分了解如何更好地保护世界，使其免受任何此类进一步大流行病的影响。” 拜登26日通过声明表示，已要求美国情报界加倍努力，收集和分析可能使更接近2019冠状病毒病（COVID-19）来源明确结论的信息，并在90天内向他报告。拜登说，“美国将继续与世界各地志同道合的伙伴一道，敦促中国参与国际调查，并提供所有相关数据和证据”。

特鲁多没有说加拿大是否会在美国的调查中发挥积极作用，并拒绝评论加拿大的情报机构是否赞成一种理论而不是另一种病毒来源论。特鲁多说，“我知道外面有很多理论，但我们需要确保我们充分和完整地公布事实，以真正了解发生了什么，以及如何确保它不再发生”。他续称，“我们要等待结论和报告。显然，有非常敏感的问题，每个人都需要围绕这个问题的答案。外面也有很多错误的信息，我将确保我们允许充分展示事实，并在对可能发生的事情或谁可能是始作俑者进行推测之前弄清一切真相。”

特鲁多的评论与他在2020年5月发表的类似言论相呼应，当时他说对病毒的来源“得出确切结论还为时过早”。不少科学家和政客指责中国政府在回答这个问题方面进展缓慢，缺乏透明度。去年年初，澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison ）曾呼吁对新冠病毒的起源进行独立国际调查。中国后来对澳大利亚进行了贸易制裁。

中国驻美大使馆发言人26日就新冠疫情溯源问题发表谈话称，“我们一直主张在基于事实、尊重科学的基础上开展国际合作，以更好地应对人类未来的突发重大疫情”。该发言人称，“如果将疫情溯源的科学问题政治化，不仅很难找到病毒源头，还会让'政治病毒'蔓延肆虐，让国际防疫合作举步维艰”。