国际民航组织将调查白俄罗斯迫降客机 或无任何约束力

国际民航组织(ICAO)同意调查瑞安航空RYA.I一架客机在明斯克遭遇迫降的事件，这一事件引发了国际社会的愤怒。美国及几个盟国要求对该事件发起调查后，ICAO拥有36个成员的理事会采取行动。不过有分析担心，因分歧，这个联合国属下的组织的调查，很可能成为口水战。而且除了暂停投票权，国际民航组织几乎没有惩罚成员国的余地。

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据路透社报道称，联合国国际民航组织将调查白俄罗斯迫降客机事件，首份报告6月25日出炉。联合国国际民航组织(ICAO)是在周四同意调查瑞安航空RYA.I一架客机在明斯克遭遇迫降的事件。

该报道称，这一事件引发了国际社会的愤怒。美国及几个盟国要求对该事件发起调查后，英国外交大臣拉布(Dominic Raab)称这起事件“严重违反国际法”。爱尔兰交通部长Eamon Ryan表示，ICAO将于6月25日发布中期报告。

ICAO会后发布声明表示，理事会对这起事件表示“强烈关切”。

路透社说，这项调查将是一项事实调查，主要是为了确定是否违反了国际航空规则。除了暂停投票权，国际民航组织几乎没有惩罚成员国的余地。

据联合国消息说，联合国属下的国际民航组织理事会对瑞安航空公司FR4978航班明显被迫改道表示强烈关切。理事会根据《国际民用航空公约》(《芝加哥公约》)相关条款，决定对这一事件进行实况调查。

5月23日，白俄罗斯反对派记者普罗塔塞维奇所搭乘的瑞安航空班机，在从希腊雅典飞往立陶宛维尔纽斯的途中被迫转向，降落在白俄罗斯首都明斯克。普罗塔塞维奇及其女友随后在机场遭到逮捕。

国际民航组织理事会请求国际民航组织秘书处为理事会本届会议的下一次会议编写一份临时报告，介绍现有事实和相关法律文书。

在星期四召开的一次特别会议上，国际民航组织理事会强调了确定事实真相以及了解国际民航组织成员国是否违反了国际航空法，包括《国际民用航空公约》(《芝加哥公约》)及其附件的重要性。 理事会呼吁国际民航组织所有成员国和其他相关利益攸关方为确保民航安全和安保，与这一实况调查合作，并在这一努力中提供国际民航组织的援助和专门知识。

据联合国介绍说，国际民航组织拥有193个成员国，理事会拥有36个成员，通过国际民航组织大会选举产生。2019-2022年的成员由三部分国家组成：1）空运中最重要的国家，包括澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯、英国和美国；2）对提供国际民用航空导航设施作出最大贡献的国家，包括阿根廷、哥伦比亚、埃及、芬兰、印度、墨西哥、荷兰、尼日利亚、沙特阿拉伯、新加坡、南非和西班牙；3）确保地域代表性的国家，包括哥斯达黎加、科特迪瓦、多米尼加共和国、赤道几内亚、希腊、马来西亚、巴拉圭、秘鲁、韩国、苏丹、突尼斯、阿联酋和赞比亚。

国际民航组织理事会主席夏基塔诺（Salvatore Sciacchitano）强调:“理事会决定，所有相关事实都应通过国际民航组织秘书处进行的国际民航组织调查来正式确定。”

联合国消息说，国际民航组织秘书长柳芳在会议上对理事会的决定作出了回应，保证秘书处将全力支持和配合执行这项决定。