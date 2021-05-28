日本有意向台湾提供阿斯利康新冠疫苗

台湾从3月22日起开始新冠疫苗接种，将不使用中国产疫苗。图为一名医务人员在台北国立台湾大学医院准备阿斯利康COVID-19疫苗。

日本周五（5月28日）表示，将考虑与其他国家分享新冠疫苗。同时执政党内一个专案小组呼吁, 日本政府向台湾提供日本库存的部分阿斯利康疫苗。台湾外交尚未直接置评该消息，但表示政府正努力通过与生产厂商直接采购或透过新冠疫苗全球获取机制(COVAX)获得疫苗，同时也寻求 “志同道合的国家帮助获得疫苗，而且努力没有停止“

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据路透社报道，台湾正在应对新冠感染激增的情况，但2千3百万人口中，目前的疫苗接种率只有1%左右，疫苗需求紧迫，而日本已经获得了超过4亿剂的疫苗，是国内成年人需求量的两倍。

日本内阁官房长官加藤胜信在周五的新闻发布会上说。“我们认为，确保每个国家和地区都能公平地获得安全有效的疫苗，以实现全面的健康覆盖，这是非常重要的”。他表示 “将迅速考虑和研究如何通过具体的政策方针，将超过我们国内所需的疫苗提供给其他国家和地区。”

日本自民党负责台湾政策研讨专案小组的召集人佐藤正久在当天早些时候说，政府应尽快向台湾提供疫苗，他补充说 ，“当日本有需要时，台湾曾给我们送来了200万个口罩。”

加藤胜信谢绝就东京是否收到了特定国家的供应请求置评。

报道说，台湾外交部没有就该消息直接置评，但表示，政府正在努力通过直接与疫苗生产商原厂采购，或者通过新冠疫苗全球获取机制(COVAX)获得疫苗。

台湾方面称也在寻求 “志同道合的国家帮助获得疫苗，而且努力没有停止”。

另据台湾中央社报道，疫情扩大，疫苗需求迫在眉睫，但台湾现仅有41万剂阿斯特利康疫苗，首批15万莫德纳疫苗预计周五下午运抵台湾。报道指，日本有意提供的疫苗最快在6月就能抵台。