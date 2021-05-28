美国再促世卫到中国溯源 专家称调查时间已所剩无几

联合国专门机构世界卫生组织牵头的新冠溯源专家组成员呼吁该组织成员国授权开展第二阶段的研究，并警告称，在中国检查血液样本和关于该大流行病何时、如何以及于何处起源等其他重要线索的时间已所剩无几。美国27日呼吁世卫启动第2阶段的新型冠状病毒起源调查，让独立专家能完全取得在中国的相关原始资料以及样本。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天自北京与华沙报道说，WHO牵头的新冠溯源专家组成员呼吁该组织成员国授权开展第二阶段的研究，并警告称，在中国检查血液样本以及其他重要线索的时间已所剩无几。这些研究人员还呼吁美国与WHO分享任何支持新冠病毒可能从中国武汉一个实验室泄漏这一假设的情报，称他们已经要求美国政府提供这一信息，但没有成功。首批新冠确诊病例于2019年12月在武汉出现。

但在周四的一次广播节目中，该专家组的一名成员建议，对中国实验室的任何审查都应该与他们的第二阶段研究分开进行。另一位成员则对此类审查能否有新的发现表示怀疑。

据中央社消息说，美国27日呼吁世界卫生组织（WHO）启动第2阶段的新型冠状病毒起源调查，让独立专家能完全取得在中国的相关原始资料以及样本。

世卫领导的疫源调查团与中方研究人员，今年1到2月在武汉及周边进行为期4个月的调查，并于3月发布联合报告，认为新型冠状病毒很可能是经蝙蝠透过其他中介动物，移转到人类感染，并认为病毒意外自实验室逸出的途径“极不可能”。

美国总统拜登已下令所属单位找出引发2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒起源，昨天表示美国各情报圈正在追寻各种不同的可能理论，包括中国实验室发生意外。

世界卫生大会（WHA）正在日内瓦举行。路透社报导，美国代表团27日发表声明，称世卫的初步研究“不够充分且尚无定论”，呼吁应进行美方所谓适时、透明、基于证据的第2阶段调查，包括在中国境内。声明还说，中国能否让独立专家充分取得完整的原始资料、样本至关重要。

中国周四透过驻美大使馆一名代表回应，中方支持“对全世界所发现的所有最初COVID-19病例进行全面研究，同时对世界各地一些秘密基地以及生物实验室展开调查”。

据世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）26日在世卫大会说：“我们已非正式咨询许多会员国，寻找下一阶段调查重点，未来几周我们将继续相关讨论。”

“纽约时报”引述情报高层披露，在情报官员告知尚有大量未经查核的证据需额外电脑分析、可能有助厘清疫源之谜后，拜登昨天才下令情报圈要在90天内提出报告。

除汇集科学资源外，拜登政府也想透过情报圈与盟国，继续挖掘现有证据，包括截听译电、证人证词或生物迹证，以判断中国政府是否掩盖可能的实验室意外。一名官员透露，盟国早在去年疫情大流行之初就提供情资，但包括英国情报单位在内的部分盟国，对实验室外逸理论持疑，而澳洲则对外逸理论持开放态度。

拜登昨天表示美国情报圈里，两个单位相信病毒最可能发生在自然界，但至少还有一个单位倾向是实验室外逸，但没有一个单位对自己的研判有把握。纽时指出，虽然美国情报圈由18个单位组成，但能对疫源评估扮演关键角色者屈指可数，包括中央情报局（CIA）与国防情报局（DIA）在内多数单位咸信，目前尚无足够情资能得出结论。

据该报道，中国外交部发言人赵立坚27日对拜登下令情报圈查实验室外逸理论回应指出，美方反复鼓噪要对中国进行再调查，充分显示美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄。他并强调，美国狄翠克堡（Fort Detrick）基地疑云重重、2019年7月维吉尼亚州北部出现不明原因的呼吸系统疾病、威斯康辛州大规模暴发“电子烟疾病”，当中有何隐情，呼吁美方也能像中国一样，立即与世卫开展溯源研究合作，在美进行全面、透明、以证据为基础的国际调查。