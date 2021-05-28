英国情报部门据报帮助美国调查武汉实验室泄露论

英国《每日电讯报》5月28日报导称，该报获悉英国的情报机构正在帮助美国调查新冠病毒是否从中国的一个实验室泄露出来的可能。

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美国总统拜登26日通过声明表示，已要求美国情报界加倍努力，收集和分析可能使更接近2019冠状病毒病（COVID-19）来源明确结论的信息，并在90天内向他报告。此举是在拜登下令后展开的工作。报导指，在新冠病毒实验室外泄论出现后，英国情报官员已经对病毒溯源进行了自己的调查。

英国军情六处前负责人迪尔洛夫爵士（Sir Richard Dearlove）周五晚评价说，这种情况正在成为一个 “情报问题”，如果中国不开放溯源研究，英国安全部门可能需要“激励”中国的叛逃者去了解真相。英国的官方立场是，不应忽视关于新冠病毒从武汉的一个实验室泄漏的说法，武汉是新冠疫情的起始地。报导称，英国政府的一位高级安全人士证实，英国情报官员正在与美国的新调查行动合作，试图确定新冠疫情的真相。

该消息人士说，“我们正在贡献我们所拥有的关于武汉的情报，以及提出帮助美国人证实和分析他们所拥有的任何我们可以协助的情报”。其补充说，“确定新冠病毒爆发背后的真相所需要的是来源充足的情报，而不是知情的分析，而这很难得到。”美英两国对世界卫生组织此前就疫情起源进行的调查提出了严厉批评，称中国在世卫组织小组于1月访问时“故意拒绝提供数据和样本”。

周五晚上，包括国际著名学术期刊《自然·医学》在内的主要科学期刊，拒绝发表显示新冠病毒可能在实验室中被设计的证据。据该报看到的信件显示，去年4月，疫苗专家联系了几家期刊，因为他们担心病毒中看起来是人造的结构细节被忽略了，同时也指出了之前发表的论文中的缺陷，这些论文表明病毒是自然起源。

报导称，尽管没有发现分析的错误，但《自然·医学》期刊拒绝发表这项工作，并告诉作者有许多其他 “紧迫的公共卫生和临床利益问题 ”需要优先考虑。《病毒学杂志》和生物学预印本服务器BioRxiv也拒绝了这项工作，但一位知名教授悄悄告诉《每日电讯报》称，“在我看来，这篇论文不错，结论虽然令人吃惊，但似乎是有效的”。

迪尔洛夫认为，实验室里的工程病毒逃逸是新冠病毒爆发的一种可能情况。他说，期刊没有发表主要科学家挑战标准观点的报告是 “令人愤慨的”。他说，“在我看来，绝对没有进行过科学辩论。”迪尔洛夫说，“中方在没有任何解释的情况下做出了一个断言，而科学界的大多数人似乎都接受了这个断言的价值。很明显，他们已经开展了一个信息行动，试图压制任何其他观点。”

迪尔洛夫说，“一些科学期刊绝对拒绝发表任何与中国观点不同的内容。我把《自然》放在最前面，《自然》在与中国的叙述合作的方式上绝对是令人愤慨的”。他说，“这是自第二次世界大战以来全球最大的颠覆性事件。它是巨大的。我们坐在那里，对中方说的话照单全收，而我所主张的是绝对清晰的辩论和适当的讨论，而不是完全压制。” 《自然》杂志当晚表示，该杂志的出版是基于证据的重要性，它仍然指向新冠病毒的自然起源。

《自然》杂志总编辑斯卡普尔（Madelena Skipper）说，“我们根据结论的力度来做决定。当然，我们想了解病毒是如何进化的，它从哪里来。”她说，“但是我们在很大程度上处于大流行的中间阶段。我想说，现在真正的问题是处理大流行病、感染、死亡、推出疫苗接种。”

斯卡普尔说，“据我所知，关于它是一种人造病毒的理论并没有被讨论。我们没有要求关闭辩论。没有人声称这是一个被关闭的案件，所以我们在我们的网页上写道，我们应该继续研究该病毒的起源”。她说，“一个能有力地证明病毒起源的突破将是每个杂志都想发表的东西。”

华威大学分子肿瘤学教授劳伦斯·杨（Lawrence Young）当天谈到，关于实验室泄漏仍有未解之谜，科学家们“非常担心”世卫组织的调查不够详细。杨告诉英国广播公司（BBC 4)说，“他们没有被允许接触该实验室的任何主要数据。这感觉太巧了，不是吗？最初的病例是在武汉发现的，而你在那里有一个非常大的冠状病毒研究中心。”