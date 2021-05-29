约翰逊：不相信新冠病毒由武汉实验室泄漏 持开放态度

英国首相约翰逊（Boris Johnson）近日在受访时向媒体表示，他不相信新冠病毒从中国武汉的一个实验室中泄漏，但正在密切关注新出现的证据。

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就近日媒体关注倍增的新冠病毒溯源问题，约翰逊在接受加拿大广播公司（CBC）周日即将播出的一档节目中说，“我对此持开放态度，但我要清楚地告诉你。到目前为止，我所看到的东西并不表明......（病毒来源的）头号候选者是实验室泄漏”。他说，“ 因此，我所看到的东西表明，目前，这种疾病的头号嫌疑人仍然是一种人畜共患的疾病，是由于以某种方式养殖野生动物而发生的。”

约翰逊说，虽然英国流行病学家和世界卫生组织都认同新冠病毒来自对野生动物屠宰的理论，但他“不会排除任何可能性”。约翰逊说，“我目前正在读很多有趣的东西，关于有一些，你知道，从实验室逃逸出病毒的可能性。我认为我们必须保持开放的态度”。此前，美国总统拜登26日通过声明表示，已要求美国情报界加倍努力，收集和分析可能使更接近新冠病毒来源明确结论的信息，并在90天内向他报告。据英国《每日电讯报》28日报导，英国情报机构正帮助美国进行相关调查。

此外，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）27日向媒体表示，支持美国为确定新冠病毒的来源所做的努力。他说，“我们支持美国和其他国家呼吁更好地了解新冠病毒的起源，这不仅是为了确保问责制，而且也是为了确保我们充分了解如何更好地保护世界，使其免受任何此类进一步大流行病的影响。”

特鲁多说，“我知道外面有很多理论，但我们需要确保我们充分和完整地公布事实，以真正了解发生了什么，以及如何确保它不再发生” 。作为即将于6月举行的七国集团领导人英国峰会准备工作的一部分，约翰逊说，峰会将包括讨论世界各国如何努力建立“人畜共患病研究中心”，以帮助确定新的从动物传染到人身上的疾病在哪里出现。