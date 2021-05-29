美英德等21国最强烈地谴责白俄当局迫降客机事件

针对白俄罗斯卢卡申科政权5月23日出动战斗机迫降民航航班，以逮捕独立记者和其同伴事件，由美英德等21个国家组成的媒体自由联盟（Media Freedom Coalition）29日发表声明予以最强烈地谴责。国际民航组织理事会27日宣布对该事件表示强烈关切，并决定开启实况调查。

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由奥地利、保加利亚、加拿大、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、芬兰、德国、希腊、冰岛、拉脱维亚、卢森堡、荷兰、新西兰、北马其顿、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士、乌克兰、英国和美国政府组成的媒体自由联盟共同发表了这一声明。声明称，“在此签名的媒体自由联盟成员最强烈地谴责白俄罗斯强迫一架商业飞机改道和降落并随后逮捕记者普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）的行为。”

声明指，“这一史无前例、令人震惊的行动构成了对媒体自由的全面攻击，并对更广泛的表达和意见自由权产生了严重影响。这一行动在白俄罗斯大规模压制独立声音的背景下更令人不安，包括5月18日对独立新闻网站tut.by办公室的突袭和随后逮捕的几名工作人员。在8月9日的选举及其后的过程中，白俄罗斯约有400名记者和媒体工作者面临各种形式的打压。”

声明表示，“媒体自由联盟要求立即无条件释放罗塔塞维奇先生以及其他在白俄罗斯因工作而被拘留的记者和媒体工作者。必须追究那些袭击记者和媒体工作者的责任人的责任。媒体自由是民主社会的一个重要组成部分，对保护人权和基本自由至关重要。”欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）27日表示，欧盟或将针对白俄罗斯的重要出口商品采取经济制裁措施，主要将瞄准钾盐出口和经其领土向西欧输送的天然气。德国外交部长马斯（Heiko Maas ）当天还向卢卡申科发出警告说，如果不开始释放政治犯，包括普罗塔塞维奇及同伴，他的独裁主义政权将面临一连串的制裁。

马斯周五在抵达欧盟外长会议时告诉媒体说，“我们将继续关注（这些制裁）将在白俄罗斯产生什么后果，卢卡申科是否会让步”。他说，“如果不是这样，我们必须假设，这将只是一个巨大而漫长的制裁螺旋的开始”。此外，欧盟还提出了一项计划，当白俄罗斯发生民主过渡时，将向新的民主白俄罗斯提供多达30亿欧元的援助。

博雷利说，“这项价值高达30亿欧元的计划反映了欧盟在白俄罗斯开始民主过渡时支持白俄罗斯人民的承诺（......）。”目前为止，包括卢卡申科本人在内的88人在客机迫降事件发生前就已经受到欧盟的制裁。白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）周五在访问荷兰时表示，正在计划一次全国性的罢工，以抗议卢卡申科政权逮捕普罗塔塞维奇。