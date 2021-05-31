澳洲总理：中国试图离间澳大利亚和新西兰

澳大利亚总理斯科特-莫里森（Scott Morrison）在与新西兰总理贾辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）举行年度会谈后暗示，中国正试图在澳大利亚和新西兰之间挖鸿沟。

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据澳洲ABC网站今天5月31日报道说，在如何更好地与北京打交道的问题上，澳大利亚与新西兰之间的紧张关系最近浮出了水面，新西兰反对利用"五眼"联盟情报组织来谴责中国的侵犯人权的行为。

然而，两国领导人都热衷于在新西兰皇后镇举行的联合新闻发布会上，就中国问题提出统一战线。

新西兰总理贾辛达·阿德恩女士对到访的澳大利亚记者提出新西兰是否正在向中国"示好"的问题不以为然。她说：“在我们今天的讨论中，"我没有发现我们在围绕贸易和人权问题保持强有力和有原则的观点的重要性上，有任何不同的立场。" 她补充说，我们在这些问题上的定位基本上是完全一致的。

ABC这个报道说，中国国家媒体抓住“五眼”联盟的分歧，称新西兰在与中国政府的关系上持有更“审慎”的态度。

当被问及（中国官媒）这些社论时，莫里森先生说，他 "毫不怀疑"有些人"试图通过制造不存在的分歧点，来破坏澳大利亚和新西兰的安全"。他补充说："会有一些人，离这里很远的人，试图离间我们，他们不会成功。

当记者们追问莫里森先生所说的试图离间澳洲和新西兰的国家是哪国时，他不愿意透露。他称， “我们坚定地、共同地支持澳大利亚人和新西兰人为之奋斗的原则，并将继续这样做下去”。

澳大利亚与新西兰5月30日在皇后镇举行的年度首脑会谈是疫情爆发以来首次面对面。此次年会的主题之一被认为是围绕着两国近期所表现的不同的对华政策展开的。