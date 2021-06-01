东京奥运首个代表团澳洲女子垒球队抵日本

日本人在担心冠状病毒大流行对奥运构成风险的质疑声中，今天6月1日，迎来东京奥运会的第一个运动员代表团，这是澳大利亚女子垒球队。

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据共同社报道，这个澳洲女垒代表团，从新加坡转机，6月1日早晨抵达成田机场。该队将在日本群马县的太田市开展赛前集训，至7月17日。期间澳洲女垒将通过与企业和大学等12支球队比赛，为奥运备战。

这个代表团的球员和工作人员等总计约30人，在抵达日本后接受了检疫。据日本厚生劳动省等机构表示，所有人均为新冠阴性。

在抵达日本约3个小时后，该队完成检疫和入境手续，乘坐专用巴士出发。下午，到达了太田市的宾馆。

预计澳洲女子垒球队的队员们将在酒店休整至6月4日。从5日开始训练。在日本期间，这些人每天都接受PCR检测。此外，协助日用品采购等工作的市政府职员及日常接触的酒店员工也采取相同应对的检验。

据报道，澳洲女子垒球队在日本集训期间的移动，仅限往返于酒店与棒球场等地。据日本内阁官房透露，截至5月26日，日本已有78个地方政府放弃了接纳赛前集训与交流项目。

太田市自2018年以来，已经3次接待澳大利亚队集训，也作为Host Town（迎宾地）进行了登记。过去，队员们通过访问学校、垒球培训班等与当地展开交流，此次为了防疫没有安排面对面交流，将探讨在线活动。

澳大利亚女垒队在女垒成为正式奥运项目的4届奥运会中，取得1银3铜的战绩，实力强劲。7月21日，她们将在福岛县营吾妻球场举行的东京奥运会揭幕战中，与日本队较量。