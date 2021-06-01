普京准备到瑞士和拜登讨论人权问题

莫斯科星期一表示，俄罗斯总统普京准备好6月和美国总统拜登会面时，将和对方讨论一系列人权议题，包括1月6日美国国会山庄动乱参与者在普京眼里所遭受的迫害。

广告 继续浏览后续

中央社报道，普京和拜登6月16日将在瑞士日内瓦召开首场高峰会。拜登昨天说，届时他将向普京施压，要他维护人权。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫告诉记者，这场峰会要讨论的任何议题，莫斯科都不会迴避；且普京也可能提到关于美国前总统特朗普的支持者1月6日在美国国会山庄抗议的事件。

拉夫罗夫表示： 俄罗斯持续密切观察1月6日示威者遭到的「迫害」，「那里有许多有意思的事正在发生」，而莫斯科会想要讨论美国「对反对派权利的保护」。

此外俄罗斯新闻社报导，俄国外交部次长雷雅布可夫今天也透露，在美俄领导人峰会登场前，莫斯科将对美国释放「令人不舒服」的讯号。

雷雅布可夫说：「美国人必须预期，莫斯科将释出一些…令他们不舒服的讯号，包括在未来几天内。」

美俄两国关系正陷入冷战结束以来最严重危机。不睦原因包括俄罗斯囚禁反对派领袖纳瓦尔尼和在乌克兰附近增兵，以及华盛顿指控俄罗斯对美国选举发动骇客攻击。