世界疫苗峰会新认捐近24亿美元

世界几十个国家星期三承诺将捐出近24亿美元给新冠疫苗全球取得机制（COVAX）疫苗分享计划，使得全球取得机制获得的总捐款达 96亿美元，用来为贫穷国家采购和运送疫苗。

广告 继续浏览后续

路透社和中央社报导，由日本和全球疫苗免疫联盟共同主办的视讯疫苗高峰会中，包括非洲岛国毛里求斯 捐2500美元以及更大型和富裕国家认捐 数以百万计美元及疫苗等。全球疫苗免疫联盟和世界卫生组织（WHO ）共同主导新冠疫苗全球取得机制疫苗分享机制。

全球疫苗免疫联盟负责人巴洛索（Jose Manuel Barroso）表示 ：「我们已朝保护全世界迈出重大一步。」巴洛索又说 ，各国新认捐资金，使得新冠疫苗全球取得机制获得的总捐款达96亿美元 。 日本首相菅义伟宣布，将追加捐8亿美元， 连同日本先前已捐出金额，总计捐10亿美元。菅义伟形 容，今日的成果是朝公平取得疫苗迈出的极其重要且有 意义步骤。 目前仅运送7700万剂疫苗给127国的新冠疫苗全球取得机制，目标是 为穷国加速取得18亿剂疫苗，供将近30%贫穷国家人口 施打。

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）表示，澳大利亚将再捐5000万美元，总计捐出1亿3000万美元。

宣布新捐款的其他国家包括加拿大、瑞典、奥地利 、瑞士和卢森堡等，承诺将捐出1500万剂疫苗和5000万欧元的西班牙总理桑切兹表示，「只有以身作则，我们鼓动团结才会 有效。」

美国副总统卡马拉哈里斯提及美国今 年捐出20亿美元，明年将拨款20亿美元。