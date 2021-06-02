中国被指"隐蔽"船只涉非法"掠夺"阿根廷水域资源

一个海洋保护非政府组织6月2日发布报告，谴责数百艘渔船，其中大部分是中国渔船，经常从公共雷达上消失，该报告指出，这些隐蔽行为可能是掩护其对海洋资源的非法"掠夺"。

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法新社6月2日发自华盛顿的电稿说，美国非政府海洋保护组织Oceana分析了3年半当中（2018年1月至2021年4月）在阿根廷水域附近作业的大约800艘船所传输的GPS信号。

该组织通过与谷歌和SkyTruth公司共同推出的全球捕鱼观察网站，可以在地图上直观地显示渔船的行程，并通过研究它们的轨迹和速度算法，确定它们的捕鱼活动。

在此3年半期间，Oceana在标志着阿根廷专属经济区的边界和离岸仅20海里的国际水域中，发现了90万个小时的"可见捕捞"，大约400艘中国船在这90万小时中占比70%；韩国、西班牙和台湾船只加在一起占26%；阿根廷船只的捕捞时间仅占1%。

该消息说，最重要的是，这些船只的活动被"隐藏"了60多万个小时。据海洋保护组织Oceana估计：有6000多次，船上的自动识别系统（AIS）关闭，没有传送信息，关闭时间超过24小时，甚至从地图上消失几天。

该非政府组织发言人贝丝-罗威尔在一份声明中谴责道，“这些沿着阿根廷国家水域“消失”的船只，可能正对阿根廷水域的资源进行非法掠夺”。海洋保护组织Oceana的报道称，在2020年4月，有船只在阿根廷水域被当场抓获，这些船只都关闭了信号识别系统。该组织还发现，在这些可疑船只当中，超过66%是捕捞鱿鱼的中国船。

这个报告解释说，鱿鱼迁移到近海繁殖，由于它们只活一年，"过度的捕捞（......）会对第二年该物种的数量产生严重影响。而且"另外许多其他物种，如金枪鱼和剑鱼都以鱿鱼为食。

法新社说，世界上大约一半的鱿鱼是从阿根廷海域捕捞的，那里的鱼类产业在经济上非常重要。

这份报告还将矛头指向西班牙船只，其中近90%的船只"显然至少有一次关闭了它们的公共追踪装置"。该非政府组织呼吁对这些外国船队进行更好的控制，包括在任何时候都强制其使用船舶自动识别系统。