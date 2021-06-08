欧洲理事会主席为欧中投资协议辩护

欧洲理事会主席米歇尔下周即将会晤到访欧洲的美国总统拜登，在周一(6月7日)对媒体的一次采访中他对欧盟与中国达成的投资协议辩护，称这是“朝正确方向迈出的一大步”。

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拜登将于本周五出席在英国康沃尔召开的 G7 峰会，之后于 6 月 15 日在布鲁塞尔会晤欧盟委员会主席冯德莱恩及欧洲理事会主席米歇尔。在特朗普治下欧美历史盟友关系高度紧张之后，米歇尔对拜登努力恢复双方关系回归“强大伙伴关系”表示称赞。同时就欧盟与中国的关系，他也承诺，欧盟“不会在其基本价值及自由人权方面妥协”，但他也表示，“我们希望重新平衡与中国的经济关系。”

米歇尔在周一晚间接受包括法新社在内多家媒体记者采访时就中欧达成投资协议解释说，“近年来，我们决定对进入欧洲单一市场提供便利”，但双方“缺乏互惠”，北京“去年决定开始加速谈判”以促成协议达成。

经过多年僵局之后，欧中投资协议在去年年底出人意料完成谈判，而德国是该协议最大的推动者之一。但这一中国承诺对欧洲企业开放市场的协议有待欧洲议会及成员国的最终批准才能实施。在中国因被控在新疆侵犯人权后，欧洲对中制裁，冻结了对该协议的批准。作为回应，北京反制特别针对部分欧洲议员和学者实施制裁。

米歇尔在周一的受访中表示，他意识到中欧投资协议在欧洲引发的争论，他“个人相信摆在桌面上的协议是朝着正确方向迈出的一大步（......），有利于促进欧洲企业的投资”，他并强调协议文本包含了中方对有关社会权利方面做出承诺内容。

中欧投资协议的达成同时对寄希望于欧洲统一立场对中强硬的美国感到意外，拜登总统上周又扩大了禁止美国投资的中国企业黑名单。对此，米歇尔否认欧洲在处理对中关系中的“天真”，表示欧洲与美国的立场“非常接近”。他说，“对美国来说，中国是一个竞争对手，但在必要时与之合作也很重要”。