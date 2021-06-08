路透社：拜登尚未能扭转美国形象下滑 中国声誉有提升

在美国总统拜登出访欧洲前夕，德国马歇尔基金会(German Marshall Fund)和贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)所做一项调查显示，拜登尚未能挽回美国在疫情前的地位。中国的声誉有小幅提升。

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据路透社报道称，周一公布的调查显示，受疫情应对的影响，美国作为全球领袖大国的声誉在法国和德国民众中受损。新冠疫情已经导致美国近60万人丧生。根据3月26日的美国研究报告，如果采取更有效的策略，美国前总统特朗普本可以使国内新冠死亡病例减少40万。

根据这项调查，“拜登政府就任的前三个月并未改变法国和德国人对美国全球影响力的看法，”在11个国家进行的调查发现。“这些结果与2020年的调查一致，较疫情前数据下降了约10点，而对中国的看法则改善。”

调查发现，相比之下，美国国内认为美国在海外的影响力有所上升。拜登周三开始进行他上任总统以来的首次欧洲之行，出席七国集团(G7)、北约(NATO)和欧盟峰会。他面临修复被特朗普破坏的跨大西洋关系的挑战；特朗普退出国际协议，并尖锐批评北约，削弱了欧洲对华盛顿的信任。

报道称，仅51%德国人认为美国是可靠的伙伴；在法国、英国、波兰则分别有60%、67%和76%的人这么认为。不到25%的土耳其人信任美国。该调查显示，大多数美国人将欧盟视为可靠的伙伴。大多数接受调查者仍认为美国应该参与欧洲的防御和安全，但瑞典和土耳其除外。瑞典对此的看法分歧。

这项调查是于3月29日-4月13日间透过网路进行，对加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、西班牙、瑞典、土耳其、英国和美国等11个国家的各1,000名成年人进行抽样调查。

消息没有提及中国海外声誉提高的细节。