中美贸易：双方同意进行务实贸易合作

6月10日，美联社报道称，中国和美国商务代表同意促进双方务实的贸易和投资合作。

广告 继续浏览后续

白宫在本周三撤销了特朗普任期内，针对短视频应用程序TikTok，消息应用程序微信和阿里巴巴下属的支付宝等应用程序发出的政令，以新政令代之。拜登对涉及由中国制造、中国供应或中国控制的应用程序所进行的交易，将做“基于证据”的调查分析与判断。而上周，拜登政府扩大了特朗普时代中国公司的黑名单，这些公司据称与中国军事和监视活动有联系。美国公司和个人因此不能投资这些中国公司，包括华为，中国石油，中国海洋石油总公司等。

就双方关切问题，中国商务部部长王文涛应约与美国商务部长雷蒙多在6月10日通话，中国商务部发言人高峰在一场记者会上表示，双方认为，中美商务领域对话交流十分重要，同意推动贸易投资务实合作，妥善处理分歧。有关Tiktok被撤销相关行政令，高峰表示，这是“朝着正确方向迈出的积极一步”，“但中方注意到, 美国同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查，且美国的外国投资委员会仍在对TikTok进行审查，中方希望美国公平公正对待中国企业，避免将经贸问题政治化”。