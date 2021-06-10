拜登今与约翰逊首场会晤：英国，你好！

6月9日晚间，美国总统乔-拜登抵达英国，以和英国首相约翰逊的会面，开启他上任后的第一次外国访问。约翰逊是拜登上任后第一个电话联系的欧洲国家领导人，但约翰逊致力于脱离欧盟后，让英国的光辉重现国际江湖，而非“让英国看起来对美国有需求”，因此本身并未像往届首相那样，吹嘘英国与美国的“特殊关系”，只是称赞美国“依然是英国最亲密的盟友”。反倒是以爱尔兰血统为自豪的拜登，再次确认英美之间“持久而特殊的关系”。

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拜登在抵达英国后，重申“美国回来了”，“世界上的民主国家已经团结起来，应对最艰难的挑战”。他和约翰逊会面地点位于英国西南部的滨海卡比斯湾，那里还将从本周五到周日，召开七国峰会，重点关注新冠疫情大流行，和气候危机。首先，根据白宫消息，拜登将宣布美国历史性采购5亿支辉瑞新冠疫苗，通过Covax系统，捐赠给92个防疫最需要帮助的国家。这将是“单一某个国家下的最大的一笔用于捐赠的疫苗订单”。

本次拜登和约翰逊两人的会面，有望达成新的“大西洋公约”，而目前的英国脱欧尚未完全尘埃落定，北爱尔兰和平进程问题则是这场会面的敏感点：早前泰晤士报称，美国方面指责英国政府在北爱问题上制造紧张，并呼吁各方以经济和政治稳定为重，在现有机制下，通过对话解决分歧。拜登早前也警告过约翰逊，若英国脱离欧盟系列举动，威胁到1998年的北爱尔兰和平协议，那么美国将决不会和英国签署贸易协议。

有关新的“大西洋公约”，这一灵感来自温斯顿-丘吉尔与富兰克林-罗斯福签署的公约模板，唐宁街方面称，根据新的公约，“诚然，1941年之后，世界变了，但不变的，是价值观”，其中包括“捍卫民主，集体安全，国际贸易”等，以及“打击网络犯罪，应对气候变化，保护生物多样性，帮助全球结束新冠疫情大流行，重振经济”等新的挑战。具体而言，拜登和约翰逊将讨论英美之间如何在疫情之后，重启人员往来，另外双方还将讨论技术领域的一份合作协议。

星期天，拜登还将前往温莎城堡造访英国女王伊丽莎白二世，之后参加北约峰会，和与欧盟的一场峰会。下周三，他将在日内瓦与俄罗斯总统普京会面，这也是他欧洲行的亮点之一。