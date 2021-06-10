民意汹涌奥尔班松口 匈牙利宣布将公投决定要不要复旦分校

5月初匈牙利政府还表示不可能有其他选项，到6月10日星期四，总理奥尔班松口称“将会举行公投”，决定复旦大学布达佩斯分校是否落地该国首都。

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星期四，奥尔班在一场记者会上表示：“会有这么一场公投的”，“这将是一次展示各方立场与理由的很好的机会”。奥尔班强调，他自己“也有很多充分的理由，要向大家展示”，“届时公投结果出炉，我将会接受布达佩斯选民们的决定”。这场地方公投预计不会再2023年之前举行，根据总理办公室的消息，需要先拿到复旦分校建校具体计划书，再举行公投。

6月4日，由反对派当政的布达佩斯市发起了民意咨询，结果显示布达佩斯市民大多数都反对复旦分校计划。上周六的数千人大游行也让奥尔班看到了民意的汹涌。他原本想在2024年看到复旦分校落地首都，因此在今年四月底和复旦大学签署了协议。然而因涉及巨额中国贷款和财政压力，民众担心税收会用来“帮助中国建中国的大学”，而不是帮助布达佩斯完成预先打算建造的“学生城”。多个反对派政党领导人也对复旦分校计划十分抗拒，认为这将给匈牙利立足的欧盟发出有关人权和民主的错误信号，让奥尔班在“寻求专制的道路上越走越远”。奥尔班本人目前面临各反对党的联合势力，各反对党已决议内部达成和解，外部共同寻求在2022年议会选举当中，结束奥尔班的总理生涯。