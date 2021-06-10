澳大利亚国防部长表示印太地区军事冲突的可能性不再遥远

澳大利亚国防部长杜登表示澳大利亚不会和中国建立深厚的军事合作；希望与盟友美国加强军事合作，而且乐见更多美军进驻澳大利亚。

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「悉尼晨驱报」及墨尔本「世纪报」网站星期四同时刊登报导，杜登（Peter Dutton） 当天出席澳洲战略政策研究所一场会议中发表演说。

杜登又指出，印太地区已进入自二次世界大战以来最为複杂和难以预测的时期；他认为这是由于中国和美国陷入激烈战略竞争、新的破坏性科技出现，以及有些国家经常采取「灰色地带」式滋扰行为所致。

杜登批评，印太地区内有些国家的行为是在破坏区域和平；因此，「和过往相比，军事冲突的可能性已变得不再遥远」。

杜登说：毫无疑问，这是中国要面对的问题；这是我们澳大利亚的立场和历史现实。

中央社报道，杜登表示：「我们致力寻求与中国建立有建设性的关系，但我们不接受违法行为，我们不接受我们的选举受到干预，我们不接受有人透过民主或非民主的程序来实行干预，我们渴求区域和平，我们会持续为此而努力。」

杜登提到，美军可能会加派军力进驻澳大利亚；他认为这是符合澳洲和美国的国家安全利益。

根据澳洲国防部网站资料，美国陆战队轮驻达尔文部队（MRF-D）从2012年起在澳大利亚北领地接受干旱地形训练；从2012年的200人，到2019年已多达2500人。

澳洲广播公司（ABC）报导，杜登在澳洲战略政策研究所的会议中提到，未来可能会有美国军舰驻守于澳大利亚西澳州首府柏斯市附近的斯特林皇家澳洲军港（HMAS Stirling）。

杜登在会议中一度被问及，全球是否正迈向民主和独裁两大阵营对垒的战争局面；杜登说：「我想是的。」