拜登在以团结欧洲来抗衡中国的过程中遇到的难点

拜登要团结欧盟国家合作来面对与中国的竞争，他面对的困难中有几点目前比较突出： 他说面对中国，要赢得民主政体和专制政体之争；可是美国自己的民调显示现在外国人对美国的民主制度的信任程度不高。在贸易上，他正面对如何在美国钢铁业选民的压力下回应欧盟国家要求美国解除特朗普设立的关税的要求。一些欧洲盟国也很担心自己会和美国一起制造新冷战。

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美国总统拜登到访欧洲， 他这次由一个很重要的任务就是修补美国与欧洲的关系，联合欧洲来对抗中国。

在推特世界，人们把2017年7大工业国首脑峰会的情景和今年7大工业国峰会的情景作了比较。 视频画面中，2017年，时任美国总统特朗普从时任黑山共和国总理马尔科维奇身后用力推开马尔科维奇，很强势地走到第一排拍照。而在今年的峰会上，现任美国总统拜登和法国总统马克龙都把自己的手搂在对方背后，边走边说。美国共和党里的不支持特朗普的势力林肯项目开设的推特账户评论说：领导人要做的是把人们团结在一起，而不是把制造分裂。

这个在互联网上流行的比较特朗普和拜登风格的画面把拜登要修补美国和欧洲的关系这一点形象地表现了出来。

法国世界报说，拜登这次到欧洲来和欧盟领导人会面，他首要的关切是中国问题。美国在战略问题上正在和北京正面交锋，拜登不想孤军奋战。报纸引用卡内基和平基金会的分析师Judy Dempsey的话说，问题是，欧洲现在明白了中国将是一个系统性的挑战，而欧洲各国在这个问题上没有一致的立场， 他们也不想让自己夹在两个超级强国的战略竞争之间。

报纸引用华盛顿布鲁克林研究院的分析师Célia Belin的话说，拜登虽然和特朗普在做事情的风格上很不一样，但是拜登政府在一些方面延续了特朗普政府的做法。在和中国的战略竞争的问题上，拜登政府和特朗普政府一脉相承。

英国卫报说，拜登的欧洲之行以团结为主题，而这个主题的背后是中国问题，虽然中国不会参加这次拜登在欧洲的任何一次会议，中国的名字很可能不会出现在最后的公报中。

在出发前，拜登说，当今世界最重要的挑战是民主政体和专制政体之间的竞争，最主要的是和北京的竞争。美国和盟友们的胜利还得不到保证。

他问道： 各民主政体联合起来能不能在迅速变化的世界里产生实际的成果。 民主联盟和民主机构在在上个世纪打造世界格局中起到了那么重要的作用，那么面对当今世界里的威胁和对手，它还能不能起作用呢？ 他说，他认为是可以的，这个星期，在欧洲，大家有机会来证明这一点。

英国卫报引用拜登政府的国家安全委员会里的高级主管斯洛特的话说，美国在第二次世界大战后打造了世界经济的基础。美国写下了路线规则，而这些规则是以公平竞争和公开透明的民主价值观为基础的。现在到了美国和欧盟国家一起来研究更新规则的时侯了。

那么欧洲舆论对拜登的联欧反华的姿态有什么样的反应呢？ 法国世界报说，拜登想修补美国在外国人严重的形象，但是还办法消除外国人对美国民主体制的怀疑。

先说修补，去年，只有26%的德国人对美国有好印象，现在升到了59%。法国在去年只有31%的人对美国有好印象，现在升到了65%。 拜登上台后，加拿大对美国的好感从35%上升到61%， 澳大利亚对美国的好感从33%上升到48%， 日本对美国的好感从41%上升到71%。

但是美国智库皮尤研究中心的民调显示只有17%的外国人认为美国仍然是民主政体的好榜样。在受访者中，左派和年轻一代对美国民主现状的批评更加尖锐。

英国卫报说，一些欧洲盟国很担心会和美国一起制造新冷战。这次英国作东主持7大工业国峰会，但是英国不想在十一月份在格拉斯哥举行的第26届气候峰会之前得罪北京。也正因为这个原因，7大工业国峰会的最后联合公报里也不太可能出现批评中国的字眼。

另外欧盟国家对拜登也是有要求的。特朗普政府对从欧洲国家进口的钢材征25%的关税，铝材征10%的关税。 美国现在解除了对加拿大和墨西哥在钢和铝的关岁，偏偏拜登对欧洲延续了特朗普的做法。

实际上美国钢铁业和铝制品业都是拜登重要的选民。如果把特朗普时代对欧洲的钢铁关税都取消了，而没有任何补偿的话，对拜登来说又是很难的事情。

欧盟国家内部在这个问题上也有自己的压力。自从2018年特朗普对欧洲征钢铁税和铝材税之后，欧盟国家和英国就开始限制钢铁的进口。只要美国的关税不取消，他们就维持这一限制。但是这种限制又会找来欧盟与英国的贸易伙伴的不满。

美国商务部目前的表态仅仅是要和欧盟国家的同行举行建设性的对话，来看看用什么办法来解决这个问题。什么办法呢 ？美国贸易代表，商务部长同意与欧盟贸易专员在今年年底的时侯开始谈判，谈出一个解决不伤害欧美钢材和铝材行业的办法来对付中国的钢材和铝材产能过高的问题。

根据经合组织的数据，中国2019年的钢产量是2000年的5倍，现在的产量是世界钢材供货量的一半以上。

看来，拜登要团结欧盟国家合作来面对与中国的竞争，他面对的困难中有几点目前比较突出： 他说面对中国，要赢得民主政体和专制政体之争；可是美国自己的民调显示现在外国人对美国的民主制度的信任程度不高。在贸易上，他正面对如何在美国钢铁业选民的压力下回应欧盟国家要求美国解除特朗普设立的关税的要求。一些欧洲盟国也很担心自己会和美国一起制造新冷战。