时隔80年，美英首脑签署《新大西洋宪章》

1941年6月苏德战争爆发，前苏联正式参加二战后，时任美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾的两国军舰上会面。当年8月13日，二人签署了提出对战后重建和维护世界和平的国际规则构想的八项原则。时隔80年后，正在欧洲访问的美国总统拜登与英国首相约翰逊在6月10日举行会谈，并效仿前人签署了同样列出八项原则的《新大西洋宪章》。

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罗斯福与丘吉尔签署的原版《大西洋宪章》包括八项原则，宪章宣布了民族自治、领土完整、经济国际主义、社会安全、缩减军备以及国际合作等八项原则，并决心以此作为重建二战后世界和平和秩序的政策依据。在丘吉尔从其海上会面返回后不久，十个政府在伦敦会晤，以对大《大西洋宪章》的原则进行支持，并承诺进行全力合作促使宪章生效。这份宣言于9月24日由苏联和9个被占领的欧洲政府共同签署，其中被占领欧洲政府包括：比利时、捷克斯洛伐克、希腊、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、南斯拉夫以及法国戴高乐将军的代表。

拜登和约翰逊周四在七国集团峰会召开前夕举行了双边会谈。白宫通过声明对此介绍称，“今天，拜登总统应英国首相的邀请，在七国集团首脑会议之前访问了英国。总统和首相在《新大西洋宪章》中提出了一个全球愿景，即深化在民主和人权、国防和安全、科学和创新以及经济繁荣方面的合作，重新共同努力应对气候变化、生物多样性丧失和新出现的健康威胁所带来的挑战。”

就双方此次签署的《新大西洋宪章》内容，白宫指出，“今天，美国总统和英国首相重申，他们承诺共同努力，实现我们对一个更加和平和繁荣的未来的愿景。”新宪章称，“我们振兴后的《大西洋宪章》，在80年前的承诺和愿望的基础上，申明了我们对维持我们持久的价值观和捍卫它们以应对新旧挑战的持续承诺。我们承诺与所有认同我们民主价值观的伙伴紧密合作，并反击那些试图破坏我们联盟和机构的努力。”

新宪章写道，“首先，我们决心捍卫民主和开放社会的原则、价值观和制度，这些原则、价值观和制度推动着我们自己的国家力量和联盟的建立。我们必须确保民主国家--从我们自己的国家开始--能够解决我们这个时代的关键挑战。我们将倡导透明，维护法治，支持公民社会和独立媒体。我们还将对抗不公正和不平等，捍卫所有人固有的尊严和人权。”

新宪章称，“第二，我们打算加强维持国际合作的机构、法律和规范，使其适应21世纪的新挑战，并防范那些会破坏它们的人。我们将通过基于规则的国际秩序，共同应对全球挑战；拥抱新兴技术的前景并管理其危险性；促进经济发展和工作尊严；并使国家间的贸易能够公开和公平。”

新宪章称，“第三，我们仍然团结在主权、领土完整以及和平解决争端的原则背后。我们反对通过虚假信息或其他恶意影响进行干涉，包括选举，并重申我们对债务透明度、可持续性和债务减免的健全管理的承诺。我们也将捍卫诸如航行和飞越自由以及其他国际合法下使用海洋的关键原则。”

新宪章称，“第四，我们决心利用和保护我们在科学和技术方面的创新优势，以支持我们的共同安全并在国内提供就业机会；开放新的市场；促进新标准和技术的开发和部署，以支持民主价值观；继续投资于对世界面临的最大挑战的研究；并促进全球可持续发展。”

新宪章称，“第五，我们申明，我们有共同的责任维护我们的集体安全和国际稳定，以及抵御包括网络威胁在内的各种现代威胁的复原力。我们已经宣布，我们的核威慑力量是为了保卫北约，只要有核武器，北约就将继续是一个核联盟。我们的北约盟国和伙伴将始终能够依靠我们，即使他们继续加强自己的国家力量。我们承诺在网络空间、军备控制、裁军和防核扩散措施方面促进负责任的国家行为框架，以减少国际冲突的风险。我们仍然致力于打击威胁我们公民和利益的恐怖主义分子。”

新宪章续称，“第六，我们承诺继续为21世纪建设一个包容、公平、气候友好、可持续、基于规则的全球经济。我们将加强金融稳定和透明度，打击腐败和非法金融，并通过高的劳工和环境标准进行创新和竞争。”

新宪章称，“第七，世界已经到了一个临界点，必须采取紧急和雄心勃勃的行动来应对气候危机，保护生物多样性和维持自然。我们各国将在我们所有的国际行动中优先考虑这些问题。”

新宪章称，“第八，我们认识到卫生危机的灾难性影响，以及加强我们对卫生威胁的集体防御的全球利益。我们承诺继续合作，加强卫生系统，促进我们的健康保护，并协助其他国家也这样做。”