G7峰会 向贫困国家提供10亿剂疫苗

七国集团领导人今天6月11日开始在英国康沃尔举行近两年来的首次面对面会议，会议将围绕“冠状病毒大流行”和“气候变化”等议题展开讨论。首先是向贫困国家提供10亿剂抗冠状病毒疫苗。

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经过几个月的视频会议，从今天到周日，7国领导人决心强调他们在面对全球危机时的团结，围坐在同一张桌子旁，寻求共同回应全球危机，包括冠状病毒大流行和全球季候变化。据法新社说，G7峰会首先要宣布向不发达国家提供10亿剂抗冠状病毒Covid-19疫苗。

本次7国峰会将从今天周五持续到周日，德国、法国、意大利、英国、加拿大、日本和美国领导人聚集在英格兰西南部的海滨度假胜地卡比斯湾（Carbis Bay）。英国是G7的轮值主席国。除去工作之外，今明两天的活动还包括：周五英国女王伊丽莎白二世举行招待会，周六在海滩烧烤棉花糖。

这是美国总统拜登首次参加7国集团峰会，意大利总理德拉吉和日本首相菅义伟也是首次参加。

对于德国总理默克尔来说，这将是她最后一次参加7国家峰会。今天拜登的发言人宣布，7月15日，拜登将在白宫接待默克尔。

对于法国总统马克龙来说，这次是否是他最后一次参加G7峰会，要看明年法国总统大选的结果而定。