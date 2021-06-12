G7启动庞大全球基建计划 抗衡习近平的一代一路

在美国总统拜登倡议下，七国集团首脑6月12日为贫穷和新兴国家启动了一项庞大的全球基础设施计划，与北京的"一代一路"倡议竞争。

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白宫在一份公报中宣布，这个被称为"重建更好的世界"的大国项目应通过关注气候、健康、数字和打击不平等现象，帮助这些国家从冠状病毒大流行中站崛起。

七国集团还关注一些国家在面对冠状病毒大流行时的保护主义倾向，以及以“全球半导体短缺”为标志的供应链紧张。

中国和俄罗斯预计将成为本次七国峰会议程中有关外交政策的讨论中心，七国集团领导人已经发出警告说，他们打算坚持其作为自由民主国家的"价值观"。

不过，美国政府表示，不希望把焦点放在中国身上。一位美国高级官员说：美国"不是要逼迫各国在美中之间做出选择。“ 而是提供另一种愿景和另一种方法”。据这位美国官员还说，美国将在今天晚些时候宣布一项新的全球基础设施倡议，为贫穷和新兴国家提供数千亿美元的资金。

该计划将主要针对非洲和亚洲，旨在对抗中国的"一代一路"倡议，该倡议旨在为海外重大项目提供资金，以提高北京的影响力。

拜登还将敦促合作伙伴们，对“强迫劳动”采取行动，强迫劳动也被视为"来自中国的不公平经济竞争"的一个例子。