谭德赛呼吁中国配合新冠病毒溯源调查

世界卫生组织总干事谭德赛6月12日在线上参加七国集团峰会会议时呼吁中国配合新冠病毒溯源调查。

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据《华尔街日报》报导，谭德赛在会上发言说，“如你所知，我们需要中方的合作。我们需要透明度来理解、了解或找到这种病毒的来源……报告发布后，数据共享存在困难，尤其是原始数据。” 他称，下一步的调查工作正在进行中。

同样就新冠病毒溯源调查议题，周日发布的七国集团领导人公报指出，“加强透明度和问责制，包括重申我们对全面实施和改进遵守《2005年国际卫生条例》的承诺。这包括调查、报告和应对来源不明的疫情。我们还呼吁开展及时、透明、由专家主导、以科学为基础的世卫组织召集的新冠病毒起源第二阶段研究，包括按照专家报告的建议，在中国开展研究。”

据了解，七国集团成员将在明年提供10亿剂新冠疫苗，并与私营部门、G20 和其他国家合作，在未来几个月内增加贡献。世卫组织日前提出的目标是，即到2022年6月为全球70%的人口接种疫苗，并指需要110亿剂疫苗才能实现。

就新冠疫苗短缺问题，谭德赛说，“我们需要更多。我们需要更快”。他称，尽管缺乏疫苗，但到明年6月全球 70% 的人口接种疫苗的目标仍然可以实现。谭德赛说，可以增加生产能力以达到目标。