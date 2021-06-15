北约强调网络防御新政策 拜登见普京也将就此过招儿

作为布鲁塞尔北约峰会公报的一部分，美国等北约组织国家周一（6月14日）通过了一项新的网络防御政策。公报写道：“盟友们意识到，在某些情况下，重大恶意网络活动可被视为武装攻击。”网络攻击问题估计也会成为拜登会见普京时要“过招儿”的内容之一。

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作为新的网络防御政策的一部分，北约决定，在发生北约成员国遭到网络攻击的情况下，将援引《北大西洋公约》（North Atlantic Treaty）创始章程的第5条进行“逐案处理”。 该条款规定，如果任何北约盟国受到攻击，其他成员国将视之为针对所有北约成员国家的攻击，并考虑采取行动予以回应。

布鲁塞尔北约公报写道：“盟友们意识到，在某些情况下，重大恶意网络活动可被视为武装攻击。”作为新政策的一部分，包括美国和大多数欧洲国家在内的北约成员国都同意，将北约作为信息共享和参与国际网络安全问题的平台，并继续提高北约成员的网络防御能力。

美国总统拜登周一告诉记者，这是过去七年来，北约首次重申这项政策，并强调它将“提高集体抵御来自国家和非国家行为者，对我们的网络和关键基础设施攻击的反威胁的能力”。拜登说：“我们的联盟仍然能够战胜我们这个时代的挑战。”

拜登的国家安全顾问杰克·沙利文周日在北约峰会前对记者表示，这项新政策将“提升整个北约的网络防御、政治和情报水平。”沙利文指出，整个政策不会成为“公开文件”，并重申将在“具体个案”的基础上引用《北大西洋公约》第5条。

最近几个月，被怀疑俄罗斯政府的黑客对太阳风公司（SolarWinds Corp）的黑客攻击危及了9个美国联邦机构，而最近对“殖民管道”系统公司（Colonial Pipeline）和肉类加工企业（JBS USA）的黑客勒索软件攻击，都对美国关键的供应链造成了重大破坏。在国际上，黑客勒索软件攻击也成为一个日益严重的问题，特别是在COVID-19疫情期间针对医疗系统的攻击。

预计美国总统拜登将在与俄罗斯总统普京举行会晤时讨论网络安全问题。拜登曾经表示说：“如果普京选择不合作，像过去那样在网络安全和其它一些方面采取行动，那么我们将做出回应，我们将以同样的方式作出回应。”