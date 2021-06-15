对华更强硬：拜登和北约没有明显说服欧洲

拜登此行欧洲，成功营造了“美国回来了”的气氛，成功结束了欧美17年的漫长空客-波音贸易战，却在对华问题上，没有那么成功地劝服欧洲伙伴。诚然，欧盟领导人与美方在6月15日的布鲁塞尔，共同针对“中国的非市场行为”达成一致，决定“联合反制中国给予中企的不公正优惠”，然而欧洲早前已经在这一领域对中国不满。另外值得注意的是，与美国和北约直冲中俄而去的语调不同，欧洲多国领导人至少在谈及与中国关系时，措辞谨慎，在承认与中国分歧，与威胁时，也多言及与中国合作。点击以下视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

RFI Studio © Ninan WANG/ RFI

短暂的激动之后，该如何具体落实新的跨大西洋关系呢？一边是威胁到其经济主导地位的亚洲巨人，一边是在数字经济政策上严相逼的欧洲，美国希望寻求与欧盟达成经济与贸易上的共识。而北约在峰会上，也首次将中国定义为安全领域的系统性挑战。仅这一点，欧洲并没有明显被说服。美国和北约再次向欧洲强调，中国寻求破坏欧美关系，冲击国际秩序，安全，价值观体系。而英法德等国领导人，更多强调的，是与中国既竞争，又合作。

法国总统马克龙表示：“我们不应该混淆目标 。北约是个军事组织，而我们与中国的关系，并不仅是军事关系。北约，就像它这个名字展现出来的一样，涉及北大西洋，而中国跟北大西洋的牵扯很少。我认为，重要的是我们不能分散自身，不能对与中国的关系产生偏见，我们与中国的关系，比军事关系远远要广泛，涉及经济，战略，价值观，技术，而且也不能转移北约在诸多挑战方面的注意力。这些挑战有:恐怖主义问题，与俄罗斯等邻国的安全架构问题，等等。我认为，需要拥抱我们与中国的关系，以更广泛的方式拥抱与中国的关系，就像我们在G7上所做的那样”。

德国总理默克尔称：“中国在很多问题上是竞争者，但中国也在很多问题上是合作者。我们昨天在G7峰会上就这样说过了。我认为这很重要，类似于我们对俄罗斯的姿态，那就是永远给出一个政治磋商的途径，来寻找解决问题的办法；不过就像我说过的那样，北约需要在威胁已经存在的领域做好准备，而威胁确实存在于“混合（战）领域”（北约以混合威胁指由国家或非国家行为者采取的行动，通过公开或隐蔽的军事和非军事手段，来破坏或伤害目标）”。

英国首相约翰逊解释道：“我认为，而且我说过多次了:中国是我们生活中的一个巨大的事实存在。中国也是北约的一个新战略考虑点。毕竟在过去的 72 年里，北约花了太多时间思考苏联，当然是前苏联，去思考来自那个地区的各种安全威胁。但我认为当谈到中国时，我认为今天在座的任何人都不想与中国陷入新的冷战。人们大概是看到了挑战，看到的是我们需要共同运作的事情。但人们也看到了机会，我们需要共同来做。这是一个非常非常成功的联盟，我都不知说过多少遍：这是历史上最成功的军事联盟（北约）”。