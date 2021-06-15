拜普会 拜登称将是“关键的” 俄方指有用但不大可能有协议

美国总统拜登14日在布鲁塞尔说，他明天同普京的会晤将是“关键的”，如果俄罗斯政府选择合作，他将向莫斯科提出在双方有共同利益的领域进行合作。今天，来自莫斯科的消息称，俄美元首的日内瓦会晤，不大可能有具体成果但仍是有用的。

广告 继续浏览后续

据路透社报道 ，拜登将普京描述为“一个敌手，或者一个可能成为敌手的人”，聪明而强硬。

“我将向普京总统明确表示，如果他选择合作，我们可以在某些领域进行合作，”拜登在布鲁塞尔举行的北约峰会后说。

“如果他选择不合作，并在网络安全和其他一些活动方面以他过去的方式行事，我们将作出回应，我们将作出相应的反应”，拜登补充说。

拜登强调，他也将向普京“明确说明红线在哪里”。

此前，美国《新闻周刊》网站报道，国务卿布林肯周日对拜普会表示说：“如果俄罗斯选择继续其鲁莽激进做法，我们将作出强有力回应，正如拜登在干涉选举、太阳风公司网络袭击事件以及纳瓦利内事件上所表现出来的立场一样。”

另有一位白宫官员表示，在与普京会晤后，拜登将单独举行新闻发布会。

至于莫斯科当局的态度，克里姆林宫一名幕僚今天表示，俄罗斯总统普京和美国总统拜登周三在日内瓦的会晤不太可能达成具体协议，但会谈仍是有用的。

在双边关系处于多年来低点之际，这将是拜登就任总统以来美俄领导人首次会面。

普京的外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）告诉路透社记者，除了最终公报，会面议程在他周一与美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）通电话时得到确认。

据这位克里姆林宫幕僚表示，核稳定、气候变化、网络安全以及在对方国家被监禁的美俄公民的命运，都列入了议程。

乌沙科夫评估说：“我不确定是否会达成任何协议。我以务实乐观的态度看待这次会议。”