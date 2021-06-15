拜登与普京双边峰会前瑞士启动庞大维安力量

美国总统拜登与俄罗斯总统普京双边峰会星期三在瑞士展开

美国总统拜登与俄罗斯总统普京双边峰会明天在瑞士展开，瑞士启动庞大维安，动员约4000名警察与安全人员以确保峰会安全。

广告 继续浏览后续

中央社报道，日内瓦市中心的日内瓦湖与湖滨将全面封锁，空域也将关闭，举行高峰会的场地拉格兰奇别墅（Villa La Grange）与周遭公园，被长达两公里带刺铁丝网安全围篱围住。

维安作业动员约2000名警察，占日内瓦警力95%，还有来自瑞士各地支援警力共900人，与瑞士比邻的数公里外法国境内，当地警察也高度戒备。

另有约1000名部队也完成部署，同时瑞士空军将巡弋日内瓦市上空周遭方圆50公里封锁空域，直升机与战将执勤。

陆军将在机场派驻一个营兵力，并部署地对空防空导弹系统。

背著背包并配备自动武器著迷彩服的士兵，已在拉格兰奇别墅外围戒备，同时警方嗅探犬一直在检查停靠周遭的车辆。

军方机动雷达站部署在湖畔, 拜登预定下榻的五星级洲际饭店周围的多个街区，已被带刺铁丝网封锁，同时邻近街道全面禁止停车，警方忙著指挥引导交通。

除了拜登与普京这两位峰会主角之外，估计双方代表团人数介于600至800人间。