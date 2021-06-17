美俄峰会：分析家称拜登正设法削弱普京在国际舞台上的重要性

美国总统拜登与俄罗斯总统普京在瑞士日内瓦的峰会结束后，有分析家表示，拜登正设法削弱普京在国际舞台上的重要性。上任后首度出访的拜登，寻求不要将俄罗斯塑造成美国的直接竞争对手，而是将俄国塑造成小角色，因为华盛顿日益将心思放在对付中国上。

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路透社报导说，据幕僚表示，拜登希望传递的讯息，是俄罗斯总统普京的行为，包括干预选举、对西方国家网路攻击和对待国内异议人士的方式，都让他在国际舞台受到孤立。部分观察家表示，但拜登同时又要努力遏止美俄关系恶化，吓阻核冲突威胁，这可能有其难度。

特朗普政府时期的国安顾问莫里森说，“拜登政府想要缓和紧张局势，不过我不清楚普京是否也有同样想法”。美俄官员会前都认为日内瓦峰会有重大突破的机会不大，他们是对的，没有谈出具体成果。美俄领导人承诺会就武器控制和网路安全恢復谈判，并寻找可能合作的领域。

拜登上任不久后，一再称普京是“刽子手”，美俄关系早就因此变得紧张。两国外交关系裂痕不仅加深，也撤回派驻在对方首都的外交大使。 拜登在与普京结束会谈后说，俄国非常想要维持大国的地位。拜登在搭机离开日内瓦之前说，“俄国现在处境非常、非常艰难，他们受到中国的挤压”。

新海芬大学副教授、俄国和欧亚事务专家施密特说，拜登正设法削弱普京在国际舞台上的重要性。施密特说：“策略纯粹就是利用说出一些事实真相，故意激怒普京。无论如何，都会招致强烈反弹”。 一名资深政府官员表示，拜登对俄国採取的策略成功可能性更高，因为拜登在与普京见面之前，先后参加了英国举办的七大工业国集团峰会和在比利时布鲁塞尔召开的北约组织峰会，号召盟邦支持“以规则为基础的国际秩序”原则。

据法新社报导，普京和拜登举行两人首场面对面会谈后发布简短声明，双方同意就核武器控制展开对话。俄国外交部次长周四说，武器控制对话预计数週内展开。俄罗斯外交部次长雷雅布可夫表示，俄美双方摈弃核战争，是一项“真正的成功”。美俄合计拥有全球90%以上的核武，而“新战略武器裁减条约”是两国仅存的裁减核武协定。