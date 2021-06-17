美国联邦政府要就国家卫生研究院涉资助武汉病毒研究所进行调查

美国联邦政府调查人员周三表示，正就国家卫生研究院（NIH）管理及监督其资助计划一事展开调查，这项计划可能包含共和党议员审查中与中国武汉病毒实验室有关的金援项目。

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这项全面审查的展开，正值外界对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情起源及武汉病毒研究所可能扮演的角色再度提出质疑。据中央社评论， 共和党人目前集中精力在国家卫生研究院与全球非营利组织生态健康联盟（EcoHealth Alliance）的关系上，针对的对象包括国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长福奇（Anthony Fauci）。

美国非政府组织生态健康联盟曾资助中国科学院武汉病毒研究所若干研究。美国国家卫生研究院约80%资金是用来支持研究案补助，包括给外国组织的补助金。依据工作计划，这次审查将检视这些补助金如何受到监督，并确保受赠者使用及管理卫生研究院补助金符合联邦要求。

福奇今年稍早向国会议员证实，国家卫生研究院曾提供总部位于纽约的生态健康联盟数以十万计美元，而这笔钱已转向武汉病毒研究所，以研究蝙蝠身上的冠状病毒。 佛奇在国会预算听证会上表示“过去5年已花费约60万美元”，即每年大约12万5000元到15万元的钱花在与武汉合作上。

另外，美国媒体机构近期公布一批福奇的电子邮件后，保守派对他的攻击也变得更为激烈。

根据公布的邮件，生态健康联盟一名高层在2020年4月致福奇的电子邮件中感谢他公开陈述科学证据支持冠状病毒为自然起源，而非实验室外洩。

但福奇日前向CNN主播柏曼（John Berman）表示，这封电子邮件遭到误解，还说自己与武汉实验室研究的幕后人员关系匪浅是“无稽之谈”。 福奇对柏曼表示：“我一直都这么说，我今天也会这么对你说，我依旧认为最有可能的起源是从动物物种传给人类，但如果有可能有其他起源、有其他原因，有可能是从实验室外洩的话，我绝对保持开放心态”.

据报道，美国卫生部督察长办公室联络主任威廉姆斯（Tesia Williams）向美国有线电视新闻网（CNN）表示：“我们和利害关系人对资助基金合规性和监督一事有同样的关切。我们已监控此事一段时间，认为这是一个可能对国家卫生研究院资助计划的廉正性构成威胁的高度优先事务。”……“鉴于我们初步研究与分析，美国卫生部督察长办公室已决定执行一项大规模稽查，检视国家卫生研究院如何筛选和监督补助金，及受赠者与委託者在2014年到2021年间如何使用及管理联邦资金。”

美国总统拜登已经下令情报部门三个月内上交一份有关新冠病毒起源的报道。拜登5月26号发表一份书面声明，此前提交给他的一份报告中详细地阐述了这些结论，拜登在3月要求其团队详细说明，新冠病毒“是源自人类与受感染动物的接触，还是实验室事故“。

美国总统拜登5月26号下令助手确定新冠病毒的起源，称美国情报机构对此看法不一，其中包括中国实验室泄漏的可能性。并要求情报部门三个月内上交新冠病毒源头的相关报道。