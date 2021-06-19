世卫：Delta正成为主流病毒株 已扩散到超80国且持续突变

在印度首先发现的B16172新冠病毒变体被世卫组织命名为Delta

世界卫生组织（WHO）首席科学家周五（6月18号）表示，最早出现在印度的Delta变异病毒株，比其他的变体更具传染性，已成为全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）流行的主要病毒株。

广告 继续浏览后续

世卫首席科学家斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）在记者会中说，这是因为Delta变异病毒“传染力显着增强”。斯瓦米纳坦说，变异株正在传播导致全球情势持续变化。科学家需要更多关于Delta变异株的资料，包括对疫苗效力的影响。 世卫组织也正密切关注有多少人感染、其中有多少人住院及重症。

报道称，研究显示，Delta病毒的传染力比最早在英国发现的Alpha变异病毒高60%，而Alpha又比2019年底在中国武汉出现的原始病毒株更具传染力。

世卫组织16日表示，Delta变异株已扩散到超过80国，并持续突变。随着一些国家在民众施打疫苗正逐步走出解封，试图恢复正常生活之际，Delta 变异病毒高传播力为这种趋势蒙上一层阴影。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）数据，目前美国新增确诊病例中，感染Delta病毒株的患者就占10%，超过上周的6%。 CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）今天呼吁美国人接种疫苗对抗新型冠状病毒，她同时也预期Delta将成为美国主要流行的病毒株。她说，从高度传染力来看，虽然Delta病毒株很令人担忧，“但我们的疫苗有效”，一旦接种，就对Delta病毒有防护力。

英国近来也发现Delta变异株在境内流行，感染Delta的人数已超过Alpha感染者。目前英国新增确诊病例中，超过60%是感染Delta病毒株。英国首相约翰逊14日晚已经宣布，鉴于变异新冠病毒正在快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段的“解封”措施。

世卫上月已将Delta列为“高关注变异株”。被列为“高关注”，意味这种病毒传染力更强、更致命，或现有疫苗及疗法较难对付。 世卫官员16日表示，有报告称Delta变异株会造成更严重的症状，但还需要更多研究来证实这些说法。不过，有迹象显示，Delta可能会引发与其他变异株不同的症状。

英格兰公共卫生署14日公布一项分析，内容显示，施打两剂辉瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗或阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，对预防因感染Delta而住院的风险非常有效。