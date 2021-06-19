伊朗总统选举：初步计票显示莱西获超62%选票 一轮胜选

极端保守派候选人易卜拉欣·莱西 (Ebrahim Raïssi) 在周五的第一轮伊朗总统选举中以超过 62% 的选票获胜。

伊朗选举委员会周六（6月19日）公布前一天总统选举投票的初步统计结果。极端保守派候选人、伊朗司法总监易卜拉欣·莱西获得62.2% 的选票，一轮投票获胜。

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选举委员会对于普遍关注的投票率没有提供详细信息，但表示在计算“超过 90%”的选票后，莱西获得了 62.2% 的选票。报道根据委员会的数据推算投票率高于 53%。

即将卸任的现总统鲁哈尼在委员会公布以上结果之前就发文祝贺“人民做出了自己的选择”，在第一轮投票就确定了获胜者。

据官方统计，其他三名候选人:伊朗革命卫队前总司令雷扎伊、央行前行长赫马提和议会前第一副议长哈希米分别获得约11.5% 8.3% 和3.4%的选票。他们三人已分别通过网络平台及伊朗媒体承认了莱西的获选。

截至周六中午计票工作仍在进行。

由于担心因呼吁抵制而出席大规模弃票以及适应新冠疫情，官方将投票时间延长了两个小时，投票站开放直到周六凌晨2点才关闭。

现年60 岁莱西是伊朗司法总监，因其重要对手在伊朗选举筛选机制中被取消参选资格，因而成为此次大选几无悬念的胜选人选。在四名候选人中，他自称是反腐败斗争的捍卫者，是购买力被严重通膨而削弱的大众阶级的捍卫者。

莱西在2017年总统选举与鲁哈尼的竞争中，曾获得38％的选票。

抵制投票的人批评政府“不作为” ，表示参加经过筛选的选举、甚至“有组织地”确保莱西当选的投票毫无意义，面对反对派及网络发起的抵制选举呼声，伊朗最高领袖哈梅内伊选前多次呼吁民众参与投票。

报道指，总统在伊朗的权利有限，大部分权力掌握在最高领袖手中。

就伊朗最受关心的经济复苏问题，莱西曾多次表示，首要任务是争取美国解除制裁，因而要继续正在进行的谈判，以挽救维也纳协议。

对于流亡反对派和人权捍卫者来说，莱西是镇压的化身，时任德黑兰革命法院的副检察官地莱西是参与1988年决定大规模处决政治犯和持不同政见者的特别委员会的成员，但他否认在其中发挥了作用。莱西被列入受美国制裁的伊朗官员的黑名单，罪名是“同谋严重侵犯人权”。