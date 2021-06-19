促美国庆日实现疫苗接种率70%目标 拜登呼吁美国人快打疫苗

美国正在大规模接种新冠疫苗，但仍有可能无法实现拜登所提出的目标，即 70% 的美国成年人在 7 月 4 日国庆日时至少接种第一剂疫苗，多个州都远未达到这一门槛。在变异病毒引发严重关切和国庆日临近之际，拜登和其副总统贺锦丽呼吁美国人加快施打新冠疫苗。

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拜登在18日的白宫讲话中说，在 150 天内接种 3 亿剂疫苗是关键的一步。 65% 的美国成年人现在接受了第一次注射。他对此表示欣慰但同时警告：各地的努力分布不均，病毒继续致死。

他说，“不幸的是，那些人们没有接种疫苗的地方病例并没有减少，甚至一些地区呈现上升趋势，数据很清楚：如果不接种疫苗就可能会患上重症、死亡并传播病毒，这非常令人担忧，尤其是面对更易传播、更致命且对年轻人尤其危险的 Delta 变异病毒。

他恳求美国人现在就行动，接种疫苗，以获得一个自由的夏天。与此同时，副总统贺锦丽也在乔治亚州发表类似讲话，该州目前只有 45% 的人接种了第一剂疫苗。

路透社报道指，拜登的目标是在7月4日独立纪念日前，让国内70%的成人至少都施打1剂疫苗。按照当前进度，美国届时似乎不太可能达标，目前只有15个州和华盛顿特区达标。

截至目前，美国约有65.1%民众已接种至少1剂疫苗，而过去两周接种率增幅不到1%。如果要达成目标，美国在未来两周必须速度翻倍。白宫未立即对可能无法达标一事置评。