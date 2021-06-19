澳大利亚就中国对澳葡萄酒征收反倾销关税正式向世贸提起诉讼

中国政府于2020年12月10日对来自澳大利亚的葡萄酒征收惩罚性关税。图为去年11月27日在中国浙江省杭州市的一家超市的货架上出售的澳大利亚葡萄酒。

澳大利亚政府周六（6月19日）宣布，已就中国对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销关税向世界贸易组织正式提起诉讼。

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堪培拉在声明中表示，该投诉是在与澳大利亚葡萄酒生产商进行密切磋商之后提出的，同时声明也表示澳方愿意与中国直接谈判以解决该问题。

法新社报道指，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴国，此举是双方贸易争端的又进一步，此前澳大利亚总理莫里森曾多次警告，其政府将对所有试图对澳使用“经济胁迫”的国家做出回应。

上周在英国举行的工业七国峰会声明呼应了澳大利亚的诉求，即对中国的贸易作为及在全球日益武断的立场采取取更坚定的立场。

中国近几个月来对一系列澳大利亚产品实施经济制裁，包括对多种农产品、煤炭、葡萄酒征收关税（11 月关税幅度高达 218%），以及对旅游业采取限制措施等。

官方数据显示，这些措施几乎关闭了澳大利亚最重要的国际葡萄酒市场，其销售额从 11 亿澳元（约合8.4 亿美元）降低到仅 2千万澳元。澳大利亚商务部长泰汉(DanTehan)在周六的新闻发布会上说， “中国政府采取的行动对澳大利亚葡萄酒业造成了重大损害。”

许多澳大利亚人认为，中方的这些措施是在惩罚他们反击北京在澳洲扩大影响力的行动、拒绝中国对敏感领域投资，以及公开呼吁调查新冠病毒起源。

此前澳大利亚已就中国对澳大麦出口加征惩罚关税向世贸组织提起诉讼。