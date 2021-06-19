谴责政变，联合国大会罕见通过决议 呼吁“防止武器流入”缅甸

联合国大会周五通过决议，谴责缅甸政变，呼吁“所有成员国防止武器流入该国”，同时要求缅甸军方尊重去年11月大选结果，释放民选领导人昂山素季等政治犯。这是联合国大会罕见采取的一种立场，但该不具约束性的决议并未提出对缅甸实施全球武器禁运。

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法新社报道指，联合国大会共193个成员国中119国对该决议投下赞成票，中国与俄罗斯等36 国弃权，白俄罗斯投下唯一的反对票。

决议由列支敦士登发起并得到西方国家支持，在参与了决议文本协商的东盟十国中，只有文莱、柬埔寨、老挝和泰国四国弃权。

此次投票的另一特别之处是，缅甸政变后被军方宣布解职缅甸驻联合国大使莫吞(Kyaw Moe Tun）继续挑战军政府，投票赞成该决议案。莫吞在投票结束后表示，对联合国经三个月时间才通过该决议、而且没有更明确规定武器禁运而感到遗憾。

报道指，联合国大会很少通过谴责军事政变或呼吁限制供应武器的决议。欧洲联盟驻联合国大使史库格（Olof Skoog）表示，“这是迄今为止对缅甸局势最广泛、最普遍的谴责，决议传递强有力的讯息，即不承认军政府的合法性，谴责其对本国人民的虐待和暴力，表明其被世界各国所孤立”。

联合国秘书长古特雷斯在投票前表示， “我们必须为恢复民主创造条件“，希望大会发出“非常明确的信息”。

这份由 50 多个国家共同发起的文本还呼吁实施东盟五点计划，包括任命一名特使，并敦促缅甸武装部队“立即停止一切针对和平抗议者的暴力行为”。同时决议还呼吁让人道组织畅通无阻地进入缅甸、联合国特使布尔格纳 (Christine Schraner Burgener)访问缅甸等。

从今年二月起就一直呼吁对缅甸实施武器禁运的国际人权组织--人权观察表示，联合国大会决议对成员国的呼吁很明确：停止向缅甸供应武器”，他说， “军政府部队数月来的暴行和严重侵犯人权的行为一再表明，任何政府都不应该向他们输送一颗子弹。联合国安理会现在应该介入并通过决议，对缅甸实施全球武器禁运，”

据联合国和政治犯援助协会 (AAPP)的数据，自 2 月 1 日缅甸军方政变以来，已有 860 多名平民丧生。