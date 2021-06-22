与石正丽合作的生态健康联盟主席达斯扎克被《柳叶刀》除名

英国权威医学杂志《柳叶刀》6月22日更新了冠状病毒（COVID-19）委员会资料，与武汉病毒专家石正丽合作的生态健康联盟主席彼得-达斯扎克（Peter Daszak）被委员会以"回避"除名。

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柳叶刀网站刊出声明说：“柳叶刀COVID-19委员会将在其最终报告之前仔细审查SARS-CoV-2病毒的来源，其首要目的是就预防和控制未来新出现的传染病爆发的政策提出建议。委员会的技术工作将由独立专家进行，他们本身并没有直接参与受到审查的美中研究活动。彼得-达斯扎克博士已经回避了委员会关于调查病毒起源的工作。”

柳叶刀杂志宣布达斯扎克回避冠状病毒溯源工作2021年6月22日 © The Lancet

据法国“新闻24网站”今天22日引述说，彼得-达斯扎克博士被联合国支持的《柳叶刀》调查委员会除名，因他一再试图驳回关于病毒可能从武汉病毒研究所外泄的指控。

据多个媒体消息，彼得-达斯扎克被指曾与武汉病毒研究所的冠状病毒专家石正丽合作，并于2020年2月19日，联合20多位科学家在《柳叶刀》发表文章斥责冠状病毒可能来自实验室的说法是“阴谋论”。

据法国世界报说，在那篇“权威”文章的署名中，达斯扎克为弱化自己与武毒所有合作的利益相关方身份，将自己的名字排在第四位。

据马赛新闻网站说，《柳叶刀》杂志对冠状病毒发出的错误信息，是达斯扎克先生策划的，他是在幕后主持大部分掩饰工作的人，他也是白宫疫情顾问免疫学专家福奇Fauci博士的朋友，并担任生态健康联盟主席。

彼得-达斯扎克还获北京允许跻身世卫调查团于2021年3月到中国武汉进行病毒溯源调查。那次调查的报告结论是：冠状病毒Covid-19来自实验室的可能性极其微小，尽管该调查组并没有获得所需科研记录，也没有被允许对武汉病毒实验室进行深入调查。

据瑞士新传媒heidi.news今年2月说，英国动物学家达斯扎克Peter Daszak是世卫组织（WHO）派往中国调查该病毒来源的十名外国专家之一，他也是致力于同一目标的《柳叶刀》委员会的成员。

然而，他同时又是本次调查的目标之一，武汉病毒研究所的资助者，合作者和研究报告的共同作者。该文引述瓦克斯曼（Waksman）微生物研究所实验室主任理查德-H-埃布莱特（Richard H. Ebright）在一份新闻稿中指说，因此，他的观点可能有失偏颇"。也有人认为，如果病毒是从那个实验室泄露出去的，那么达斯扎克的职业生涯也就结束了。

马赛新闻网的报道还说，其实掩盖真相的行为很早就开始了，持续了很多个月。而那些本应致力于保护美国人民免受大流行病影响的人只关心一个问题：就是互相掩护。该报道还批《柳叶刀》杂志是"科学家"引导人们走向错误方向的主要喉舌，包括指责蝙蝠汤并将羟氯喹及“伊维菌素”疗法说成垃圾疗法等等。