伊核协议：伊朗官员称美国已同意取消石油和航运制裁

据路透社报道，伊朗周三表示，在旨在恢复伊朗与全球大国2015年核协议的谈判中，华盛顿已经同意取消对伊朗石油和航运的所有制裁，并将一些伊朗高层人士从黑名单上除名。目前该谈判处于暂停状态。

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即将离任的伊朗总统鲁哈尼的幕僚长维济的这番话，与鲁哈尼所属的务实派官员先前的说法一致，即华盛顿准备在四月以来在维也纳举行的会谈中做出重大让步。会谈于上周日休会，两天后，伊朗举行了总统选举，强硬派莱希赢得了选举，他是伊朗司法部门的负责人，目前在美国的黑名单中。莱希将于八月接替鲁哈尼的总统职位。

伊朗国家媒体援引维济的话说： “已经达成了协议，将取消(美国前总统)特朗普实施的所有保险、石油和航运制裁。” “根据该协议，大约1040项特朗普时代的制裁将被取消。协议还同意解除对个人和最高领导人核心圈成员的一些制裁。”

美国总统国家安全事务顾问沙利文周日表示，仍有”相当长的路要走“，包括在制裁方面以及伊朗必须作出的核承诺。其他西方和伊朗官员也表示，会谈距离达成结论还有很长的路要走。

但德国外长马斯周三与美国国务卿布林肯会谈后说，他认为很快就能结束谈判的可能性很高。据法新社报导，马斯在与布林肯的联合记者会上说，”维也纳的协商并不容易”，“然而我们在每轮协商中一步步往前迈进。在伊朗举行总统选举的情况下，我们认为很有可能在可预见的未来结束谈判”。

另外，伊朗方面称，伊朗安全部门23日挫败了一起针对伊朗原子能组织一处建筑物的破坏行动。伊朗新闻电视台报道说，建筑物位于伊朗首都德黑兰以西的卡拉季市。在发生多起针对伊朗核设施的破坏行动后，伊朗采取了更严格的安全预防措施，因此此次破坏行动没有造成人员伤亡。德黑兰表示，有关部门正在对事件进行调查。伊朗纳坦兹核设施电力系统今年四月曾发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这次“破坏活动”。