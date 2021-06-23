印度面对1新突变病毒极忧 8月底或为欧盟90%新增感染例

在印度首先发现的B16172新冠病毒变体被世卫组织命名为Delta

印度面对”新的变种病毒的突变，名叫 “Delta plus”，它令人感到担忧。印度卫生部已将马哈拉施特拉邦、喀拉拉邦和中央邦宣布进入戒备状态。这个名叫«Delta»的印度变种病毒已经在许多国家和地区扩散，而且它可能已经有一个病毒表亲了。这是印度卫生部在 6 月 22 日星期二发布的一份拉警报的公报。

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印度卫生部公报指出， “根据印度基因组联盟对 SARS-CoV-2（INSACOG）的最新调查结果，卫生部已提醒并建议马哈拉施特拉邦、喀拉拉邦和中央邦对 新冠病毒的的 Delta Plus 变体保持警惕，在一些这些邦的某些地区已经发现存在这种变种病毒。”

这种变异是“在马哈拉施特拉邦的 Ratnagiri 和 Jalgaon 地区、喀拉拉邦的 Palakkad 和 Pathanamthitta 地区以及中央邦的 Shivpuri 地区采集的样本的基因组测序中发现的”。

这是一种攻击性更强的变种病毒吗？

“印度冠状病毒基因组联盟” （INSACOG） 特别关注这种新突变的特征，这个联盟的主要任务是对病毒进行完整的基因组测序，并快速提供有关将采取的适当公共卫生措施来应对的信息。

这个印度变种病毒被定性为，其传播速度增加、与肺细胞受体的结合更强以及单克隆抗体的反应可能降低。 总共在三个受影响邦，检测到 22 人中感染了这种印度变种病毒《 Delta Plus 》。

在宣布这一消息之际，印度变种病毒Delta 现在在英国已经成了大多数的案例，约占感染病例的 90%。 根据 Gisaid 数据库指出，目前有 61 个国家或地区受到这种变体的侵袭，其中包括法国。此外， 在 6 月 23 日星期三早上的 BFMTV-RMC电视台 上，政府发言人加布里埃尔·阿塔尔 (Gabriel Attal) 还估计，这种冠状病毒的突变“必须会引起我们的担心”。 他警告说：“人们对这种变种保持绝对的警惕，我们现在知道它比英国变种病毒的传染力更强。”巴黎人报也指出，在八月底之前，在欧盟国家，印度变种病毒将占据新增确诊病例的90%。