联合国难民署：2020年难民人数上升至8240万人

世界粮食计划署正在向马拉维一个难民营的难民提供现金转移，用于在当地市场购买食物

根据联合国难民署最新报告，2020年因战争、暴力、迫害与侵犯人权而被迫逃离家园人数上升至8240万人，较2019年7950 万人的历史最高峰时期还增加4%。

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6月20日是世界难民日，难民署发布报告显示，尽管2020年爆发新冠疫情，但截至去年底仍有3030万难民生活在异国他乡、4800万人在本国境内流离失所，410万人跨境寻求庇护。

联合国虽于1951年通过难民公约，70年来难民人数不断上升。

联合国难民署（UN Refugee Agency）高级专员格兰迪（Filippo Grandi）说：“全球领导人和有影响力的人必须放下分歧、结束自私自利的政治态度，转而专注于预防和解决衝突并确保尊重人权，才是最佳解决方案。”

半岛电视台（Al Jazeera）报导，截至2020年底，全球仅12国的难民人数已是全球难民总数的88%。人数最多的前3国分别为叙利亚的670万、巴勒斯坦的570万和委内瑞拉的400万人。

截至2020年底，世界上仅16国便收容了65%的难民。接受难民人数最多的前3国分别为土耳其的370万、约旦的300万，以及哥伦比亚的170万人。

巴勒斯坦难民的困境是世界上悬而未决最久的难民问题。1948年爆发第一次以阿战争，以色列驱逐了至少75万名巴勒斯坦人。根据联合国难民署数字，1952年巴勒斯坦难民人数为86万7000人，如今这个数字已是570万人。

在东非，2020年11月埃塞俄比亚的提格雷省（Tigray ）爆发激烈武装衝突，造成100多万人在境内流离失所或跨境到邻国避难。

在中东，叙利亚长达10年的战争造成难民持续逃离温暖的家园前往他国；在欧洲，2020年亚美尼亚（Armenia）和阿塞拜疆（Azerbaijan）因为有争议的纳戈尔诺.卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地区而爆发44天武装冲突后，约有9万名难民从阿塞拜疆然逃往亚美尼亚。

2020年美国接收来自20国的8500名难民；加拿大接收来自21国的7500名难民；澳洲接收956名难民。

过去5年来德国则是欧洲收容难民最多的国家，约有120万名难民。

孟加拉的库图帕龙难民营（Kutupalong refugee camp）目前是全球最大难民营，绝大部分是受到缅甸政府压迫的少数民族洛兴雅人。2017年时曾高达80万人，目前仍有约60万人。

东非肯尼亚成立非洲最大难民营，大约收容了50万名难民，绝大部分来自内战频仍的邻国索马里（Somalia）与南苏丹。