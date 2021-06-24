俄罗斯外交部称莫斯科就英国军舰黑海事件向英方表达了强烈抗议

据俄罗斯媒体报道，俄罗斯外交部表示，俄方就英国军舰侵犯俄罗斯领海及其危险挑衅行为向英国驻俄大使表示了强烈抗议。英国则指出，俄罗斯在散布不实之词，并对俄罗斯的说法提出异议。

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俄罗斯国防部6月23日表示，英国驱逐舰“卫士”号越过俄罗斯边境，进入俄克里米亚共和国菲奥连特角附近水域3千米。此后，俄边防护卫舰开火警告，苏-24M飞机向‘卫士’号驱逐舰航行的方向投掷炸弹警告。此前，俄罗斯海军总司令尼古拉·叶夫梅诺夫上将表示，英国驱逐舰事件是英方的无礼挑战。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，“我方认为，英国驱逐舰进行了挑衅，而且我们很遗憾，因为这是蓄意策划的。我们当然对英国军舰的这种行为感到担忧。我方认为，这种行为既不被允许，也不符合国际法。”

路透社的报道指出，俄罗斯周四指责英国在黑海的军舰对峙事件中散布谎言，并警告伦敦称，将对英国海军在克里米亚海域的任何进一步挑衅行为作出坚决回应。俄罗斯召见了英国驻莫斯科大使，对其进行正式外交谴责。此前，英国驱逐舰闯入了克里姆林宫所说的属于其领海的水域，但英国和世界上大多数国家都认为该水域属于乌克兰。

英国称，俄罗斯在散布不实之词，并对俄罗斯的说法提出异议，称俄方没有鸣枪示警，也没有在驱逐舰的航线上投掷炸弹。英国外交大臣拉布在访问新加坡期间对记者称：“没有针对英国驱逐舰HMS Defender号的鸣枪示警。”“皇家海军舰艇是在乌克兰领海内进行无害通过。我们是根据国际法这样做的，可以预见，俄罗斯的描述是不准确的。”另外，德国和法国将设法说服欧盟各国领导人，重建与俄罗斯总统普京的定期会谈，但乌克兰等国家予以指责，认为这种作法危险。俄国方面则表示，普京支持这项主张。德、法国昨天建议欧盟，在美国总统拜登上週与普京进行会谈后，也考虑与普京举行峰会。

德国总理默克尔曾在国会中说，“在我看来，我们欧盟也必须设法与俄罗斯及俄罗斯总统进行直接接触…只有美国总统和俄国总统会谈并不足够”。她强调，欧盟也必须建立不同于美国的谈判方式。

法国总统马克龙今天说，欧洲保持稳定须与俄罗斯对话。马克宏正劝使并不同意的其他欧盟会员国，考虑与俄国方面谈判。他在抵达比利时布鲁塞尔以出席欧盟峰会时说，与俄国总统普京谈判“是欧洲大陆维持稳定所必须，但此事很费力，因为我们不会放弃我们的任何价值观念”。