德美就应对中俄挑战目标达成一致，办法尚未谈妥

美国国务卿布林肯本周的德国之旅，重点包括旨在提醒全球重视反犹主义而签订“美德犹太人大屠杀相关对话倡议书”，与其他16方代表商议利比亚停火，共商利比亚前路，克服俄罗斯北溪天然气2项目上与德国等的分歧，重申美国回归多边主义，以及如何应对中国。有关中俄话题，德美在目标上达成一致，具体实施办法尚未谈妥。布林肯接下来将访问法国，意大利，梵蒂冈。点击以下视频与内文，了解详情。

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RFI STUDIO © Ninan WANG/ RFI STUDIO

有关中国，布林肯表示：本次与德方见面的促成因素之一，双方并非要限制中国，或者牵制中国，而是想要捍卫秩序，并非针对中国，而恰好挑战秩序者当中，有中国而已，“我们要维护的是我们几十年来共同建立，倾注心血的，基于规则的自由开放的国际秩序。 如果有人以任何方式挑战该秩序，我们将站出来捍卫它。 这不是针对中国， 这是关于捍卫秩序”。他还告诫全球重视新疆维吾尔族人强制劳动的嫌疑，警告包括德国大众汽车在内的跨国公司勿从新疆强制劳动当中获利。

默克尔表示：“我认为，本次双方寻到了一个共同的基础，不仅辨别出国际地缘政治挑战，且都同意对其采取联合行动，对俄罗斯如此，对中国如此，在德美因利益而结成哪些联盟的问题上，也是如此。在这方面，我们将继续交流”。

有关俄罗斯北溪2号天然气项目，布林肯称美国新政府上任时，该项目设备已完工超过90%，因此需要德美共同在这一遗留问题上，做出积极的行动，确保欧洲能源安全不受影响，确保乌克兰或其他任何欧洲成员不受损。拜登也在上个月称，阻止北溪2号已经为时太晚，现如今最好争取和能德国合作。美方曾透露，希望德国能参与够勾勒出一种机制，使得俄罗斯一旦继续向乌克兰施压，美欧可以祭出制裁；在管道绕开乌克兰的情况下继续向乌克兰支付等等。

默克尔本人希望促成这一俄罗斯能源输送管线。俄德均强调这是一项纯商业项目，尤其是德国坚信，俄罗斯天然气能够帮助其摆脱对煤炭与核能的依赖。目前德国的进口天然气当中，40%来自俄罗斯。这也是为什么在俄罗斯监禁纳瓦尔尼事件发酵时，默克尔选择顶住布鲁塞尔压力的原因之一。不过，美国驻乌克兰前任大使斯蒂芬-皮非近期表示，“柏林对俄罗斯管道的热情度明显下降，但没有任何人准备好官方叫停它”。

美国，波兰，波罗的海国家等极力反对北溪2号天然气项目，担心俄罗斯趁机以能源为要挟，扩张其势力版图。乌克兰也尤其担心俄罗斯能源将成为普京的强力扩张工具之一。对此，本次德国外长马斯在与布林肯会面后表示：“德方理解华盛顿方面有关北溪天然气项目的担忧，因此将尽力不让其成为普京向乌克兰施压的杠杆。德国一直都曾这么做，现在也会让乌克兰在北溪之外，有其他的天然气获取途径”。但在具体解决时间表的安排上，本次双方没有打通分歧。